Vanderley e Valtecy concluem circuito do projeto 'Viola na Feira'

Após passar, nos fins de semana anteriores, pelo Setor O e também no P Norte, o projeto 'Viola na Feira' chega à terceira e última apresentação do circuito, no próximo domingo (24/8), na Feira Permanente da Guariroba. Anfitriões da iniciativa, os veteranos músicos Vanderley e Valtecy, que celebram 35 anos anos de trajetória artística, farão neste show um passeio especial pelo álbum mais recente da carreira, Essência Caipira, produzido com árduos esforços durante a pandemia de covid-19. Além disso, a dupla receberá convidados especiais: amigos de longa data, Dyego e Gustavo, e a cantora e violeira Dayane Reis completam a festa em Ceilândia.

"O projeto Viola na Feira tem esse intuito de levar a cultura popular para perto do povo, estabelecendo um contato mais intimista entre os artistas e o público. Tem sido uma experiência extremamente gratificante. É uma oportunidade de rever pessoas queridas e de conhecer novos admiradores da música de viola caipira, um gênero essencial para o estabelecimento da legítima identidade brasileira, marcada pela rica pluralidade de manifestações. O sertanejo raiz tem um papel fundamental nesse contexto e nos sentimos orgulhosos de prestar essa contribuição", comenta o cantor e violeiro Vanderley. "Após 40 anos de amizade e 35, de carreira musical, sinto uma alegria imensa de continuar compartilhando momentos de alegria com meu parceiro de arte. É muito bom ver que a música caipira segue na preferência e no coração do povo", completa o também cantor e violonista Valtecy.

Assim como nas duas apresentações anteriores do projeto Viola na Feira, os anfitriões também receberão convidados especiais no desfecho da iniciativa. Dessa vez, a celebração será completada com as presenças da dupla Diego e Gustavo, além da cantora e violeira Dayane Reis. "Diego e Gustavo são nossos músicos. A formação da dupla deles aconteceu tocando com a gente. Diego tocava o baixo e o Gustavo, que é sobrinho do Valtecy, nos acompanha desde muito cedo nos shows pelo Brasil. Eles começaram a ensaiar, a cantar, e nasceu a dupla deles, que tem mais de 10 anos. Sou muito grato a eles por nos ajudar em tantas empreitadas. Diego é um exímio violeiro, professor de viola, multi instrumentista. Gustavo também é um excelente músico. E Dayane Reis é uma artista que vem se destacando no DF e em diversos estados pela qualidade que mostra. Tem uma entonação vocal especial, ela canta muito bem, afinada, e sabe colocar a voz na posição correta. Muito talentosa", comenta Vanderley.

Patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e produzido pela Viôléta Produções, o projeto Viola na Feira vem relembrando aos fãs os trabalhos lançados por Vanderley e Valtecy ao longo da trajetória artística. Autores de três CDs e um DVD, eles ressaltam, neste show de conclusão do circuito, o trabalho mais recente, o álbum Essência Caipira, lançado em 2022, que, além da faixa título, destaca canções como Não quero sentir saudade, Casa de caboclo e Vitória do amor. "Gravamos durante a pandemia (2020/2021) e só conseguimos terminar em 2022. Uma produção especial: os grandes compositores que nos apoiaram nos CDs anteriores também nos mandaram músicas. Escolhemos um repertório a dedo. A faixa título é uma música de autoria do Marinho (irmão do Valtecy) e minha. Foi difícil, pois as restrições da pandemia quase impediam até mesmo de ir ao estúdio. Era preciso evitar aglomeração, tudo muito complicado. Depois, conseguimos fazer o trabalho de fotografia em área externa. Muito bacana. Vem alcançando bastante público, o pessoal gosta", conta Vanderley.

Vencidos os desafios da fase pandêmica, Vanderley e Valtecy continuam evoluindo na carreira e aprendendo a lidar com os novos tempos, cada vez mais exigentes frente às transformações tecnológicas e comportamentais da sociedade. "Depois disso, nossos lançamentos ocorreram todos nas plataformas digitais. O alcance vai, a cada dia, ampliando mais. É assim que a gente vai fazendo as coisas. Os LPs, discos de vinil, CD, DVD: essas coisas físicas vão desaparecendo. Agora, é tudo digital, mas a cultura caipira sempre terá espaço. A essência da música, que fala das coisas da roça, da verdade do campo, isso nunca vai desaparecer, porque a gente tem uma juventude que defende a viola caipira e a música raiz. Tem valor, respeito e lugar. Em 2025, a gente continua defendendo a música caipira, regional, com conteúdo", defende Vanderley. "O caipira é simples, humilde e respeitador de tudo", completa Valtecy.

Passados três anos desde o lançamento do mais recente álbum, a parceria elabora novos projetos e deixa os fãs na expectativa de boas surpresas para breve. "A gente que trabalha com música está sempre em busca de novas composições e os autores costumam nos enviar material inédito. Escuto tudo com carinho. Temos aspiração de gravar um novo trabalho, não apenas nosso, mas outros planos, como uma homenagem que ainda não posso revelar agora, sobre uma grande dupla do cenário musical, com participação de grandes nomes. É um sonho que a gente tem e quero realizar também. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estamos trabalhando para isso", finaliza Vanderley, sempre detalhista com as empreitadas que promove.

PROGRAMAÇÃO