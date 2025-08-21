Ravyn Lenae conquista as paradas com “Love Me Not”

Ravyn Lenae é o novo nome a brilhar nas paradas internacionais. Aos 26 anos, a cantora de R&B nascida em Chicago alcançou um feito marcante com o single “Love Me Not”, que chegou ao 6º lugar da Billboard Hot 100 neste mês e permanece há quatro semanas entre as dez músicas mais ouvidas dos Estados Unidos.

O impacto do hit é inegável: a versão original já soma 447 milhões de reproduções no Spotify, enquanto a parceria com Rex Orange County adiciona outros 110 milhões. No total, a artista ultrapassou a marca de 1 bilhão de streams na plataforma, consolidando-se como uma das grandes revelações do gênero.

Quem é Ravyn Lenae?

Nascida em 22 de janeiro de 1999, Ravyn começou a carreira ainda adolescente e foi ganhando espaço ao abrir shows de artistas como Noname e SZA, em 2017. Mais recentemente, dividiu turnês com Renée Rapp e Sabrina Carpenter, em 2025.

Com dois álbuns lançados pela Atlantic Records — “HYPNOS” (2022) e “Bird’s Eye” (2024) —, a cantora recebeu elogios da crítica. O segundo trabalho foi considerado um dos melhores do ano pela Billboard, contando com participações de Childish Gambino e Ty Dolla $ign. A revista NME a descreveu como o “segredo mais bem guardado do R&B”, enquanto a Pitchfork avaliou o disco com nota 7,8.

O caminho até o estouro

Apesar de ter sido lançado como primeiro single de “Bird’s Eye” em maio de 2024, “Love Me Not” demorou meses para ganhar força. O ponto de virada veio no TikTok, quando um mash-up com “Losing Up”, de Solange, viralizou em outubro do mesmo ano. Desde então, já foram produzidos mais de 320 mil vídeos usando a faixa, impulsionando a canção para as paradas globais no início de 2025.

Reconhecimento mundial

O sucesso também se reflete em certificações internacionais: o single já recebeu platina dupla na Austrália e no Canadá, platina no Reino Unido e na Nova Zelândia, além de ouro em países como França, Áustria e Portugal.

De aposta da cena alternativa a estrela em ascensão, Ravyn Lenae mostra que sua trajetória vai muito além de um hit isolado. Com consistência artística e cada vez mais visibilidade, seu nome parece destinado a permanecer entre os principais da música global.

Ravyn Lenae revisita escola de artes antes de agitar o Lollapalooza Chicago

Na última quinta-feira (31), a cantora Ravyn Lenae, conhecida pelo hit “Love Me Not”, iniciou seu final de semana de apresentações no Lollapalooza Chicago com uma visita especial à escola de artes onde estudou durante a infância. Em seu perfil na plataforma chinesa de vídeos curtos TikTok, ela compartilhou um registro desse momento, aparecendo ao lado de diversos estudantes. A publicação já ultrapassa 70 mil curtidas, refletindo a conexão da artista com seus fãs e o carinho pela instituição que a formou.

No vídeo, Ravyn Lenae dança com os alunos ao som da faixa viral “Love Me Not”, demonstrando a energia contagiante que a acompanha desde o início da carreira. Ao longo da gravação, um texto aparece na tela, revelando a emoção da cantora ao revisitar suas raízes: “Tive que visitar minha escola de artes em Chicago, onde tudo começou. Eu tinha 15 anos indo da escola para o estúdio como se eu tivesse contas a pagar”, relata ela, evidenciando a determinação e o esforço que marcaram sua trajetória.

A agenda da artista segue intensa: nesta sexta-feira (01), Ravyn Lenae se apresenta no festival Lollapalooza, compartilhando o palco com nomes como Olivia Rodrigo, Korn, DJO, Wallows, Foster The People, Bladee, Amaaree e Murda Beatz, em um dia repleto de diversidade musical e talento.

O reconhecimento de Ravyn Lenae cresceu significativamente após o lançamento do álbum “Bird’s Eye”, divulgado ao público em 9 de agosto de 2024. Com 11 faixas distribuídas ao longo de 35 minutos, o disco traz colaborações marcantes, incluindo participações de artistas renomados como Childish Gambino, Rex Orange County e Ty Dolla $ign. O álbum consolidou o maior sucesso da carreira da cantora, com a música “Love Me Not” acumulando mais de 409 milhões de reproduções em sua versão solo no Spotify, além de superar 101 milhões em seu remix colaborativo com Rex Orange County.