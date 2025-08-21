InícioDiversão e Arte
Diversão e Arte

Ravyn Lenae conquista as paradas com “Love Me Not”

Ravyn Lenae mostra que seu nome vai além de um hit passageiro

Ravyn Lenae conquista as paradas com “Love Me Not” - (crédito: TMJBrazil)
Ravyn Lenae conquista as paradas com “Love Me Not” - (crédito: TMJBrazil)

Ravyn Lenae é o novo nome a brilhar nas paradas internacionais. Aos 26 anos, a cantora de R&B nascida em Chicago alcançou um feito marcante com o single “Love Me Not”, que chegou ao 6º lugar da Billboard Hot 100 neste mês e permanece há quatro semanas entre as dez músicas mais ouvidas dos Estados Unidos.

O impacto do hit é inegável: a versão original já soma 447 milhões de reproduções no Spotify, enquanto a parceria com Rex Orange County adiciona outros 110 milhões. No total, a artista ultrapassou a marca de 1 bilhão de streams na plataforma, consolidando-se como uma das grandes revelações do gênero.

Quem é Ravyn Lenae?

Nascida em 22 de janeiro de 1999, Ravyn começou a carreira ainda adolescente e foi ganhando espaço ao abrir shows de artistas como Noname e SZA, em 2017. Mais recentemente, dividiu turnês com Renée Rapp e Sabrina Carpenter, em 2025.

Com dois álbuns lançados pela Atlantic Records — “HYPNOS” (2022) e “Bird’s Eye” (2024) —, a cantora recebeu elogios da crítica. O segundo trabalho foi considerado um dos melhores do ano pela Billboard, contando com participações de Childish Gambino e Ty Dolla $ign. A revista NME a descreveu como o “segredo mais bem guardado do R&B”, enquanto a Pitchfork avaliou o disco com nota 7,8.

O caminho até o estouro

Apesar de ter sido lançado como primeiro single de “Bird’s Eye” em maio de 2024, “Love Me Not” demorou meses para ganhar força. O ponto de virada veio no TikTok, quando um mash-up com “Losing Up”, de Solange, viralizou em outubro do mesmo ano. Desde então, já foram produzidos mais de 320 mil vídeos usando a faixa, impulsionando a canção para as paradas globais no início de 2025.

Reconhecimento mundial

O sucesso também se reflete em certificações internacionais: o single já recebeu platina dupla na Austrália e no Canadá, platina no Reino Unido e na Nova Zelândia, além de ouro em países como França, Áustria e Portugal.

De aposta da cena alternativa a estrela em ascensão, Ravyn Lenae mostra que sua trajetória vai muito além de um hit isolado. Com consistência artística e cada vez mais visibilidade, seu nome parece destinado a permanecer entre os principais da música global.

Ravyn Lenae revisita escola de artes antes de agitar o Lollapalooza Chicago

Na última quinta-feira (31), a cantora Ravyn Lenae, conhecida pelo hit “Love Me Not”, iniciou seu final de semana de apresentações no Lollapalooza Chicago com uma visita especial à escola de artes onde estudou durante a infância. Em seu perfil na plataforma chinesa de vídeos curtos TikTok, ela compartilhou um registro desse momento, aparecendo ao lado de diversos estudantes. A publicação já ultrapassa 70 mil curtidas, refletindo a conexão da artista com seus fãs e o carinho pela instituição que a formou.

No vídeo, Ravyn Lenae dança com os alunos ao som da faixa viral “Love Me Not”, demonstrando a energia contagiante que a acompanha desde o início da carreira. Ao longo da gravação, um texto aparece na tela, revelando a emoção da cantora ao revisitar suas raízes: “Tive que visitar minha escola de artes em Chicago, onde tudo começou. Eu tinha 15 anos indo da escola para o estúdio como se eu tivesse contas a pagar”, relata ela, evidenciando a determinação e o esforço que marcaram sua trajetória.

A agenda da artista segue intensa: nesta sexta-feira (01), Ravyn Lenae se apresenta no festival Lollapalooza, compartilhando o palco com nomes como Olivia Rodrigo, Korn, DJO, Wallows, Foster The People, Bladee, Amaaree e Murda Beatz, em um dia repleto de diversidade musical e talento.

O reconhecimento de Ravyn Lenae cresceu significativamente após o lançamento do álbum “Bird’s Eye”, divulgado ao público em 9 de agosto de 2024. Com 11 faixas distribuídas ao longo de 35 minutos, o disco traz colaborações marcantes, incluindo participações de artistas renomados como Childish Gambino, Rex Orange County e Ty Dolla $ign. O álbum consolidou o maior sucesso da carreira da cantora, com a música “Love Me Not” acumulando mais de 409 milhões de reproduções em sua versão solo no Spotify, além de superar 101 milhões em seu remix colaborativo com Rex Orange County.

LS
LS

Laís Seguin - TMJBrazil

    Por Laís Seguin - TMJBrazil
    postado em 21/08/2025 09:49
    x