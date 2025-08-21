Pitty celebra 20 anos de “Anacrônico” com relançamento especial

Em 2005, Pitty entrou para a história do rock nacional com o lançamento de Anacrônico, seu segundo álbum que sucedeu o sucesso de Admirável Chip Novo. Mais pesado, autoral e seguro, o disco consolidou a artista como uma das vozes mais fortes de sua geração e abriu caminhos para uma sonoridade brasileira mais ousada.

Produzido por Rafael Ramos e masterizado por Brian Gardner – conhecido por trabalhos com David Bowie e Foo Fighters – o álbum foi um salto técnico para além das fronteiras do país. Ao refletir sobre os 15 anos do disco, Pitty revelou ao O Tempo que o segundo trabalho não carregou a pressão habitual: “Vinha do ‘Chip Novo’ com uma bagagem de letras e ideias de uma vida inteira. Para o segundo, estava sobrando vontade e canções.”

Vários singles marcaram época. O clipe de “Anacrônico”, ambientado em um hospital psiquiátrico, discutiu a alienação; “Memórias” ganhou destaque em trilhas de novelas e cinema; “Déjà Vu” também marcou presença na televisão; enquanto “Na Sua Estante” foi eleito “Videoclipe do Ano” no MTV VMB 2007 e segue emocionando plateias. “Brinquedo Torto”, especialmente na versão ao vivo do DVD {Des}Concerto ao Vivo, se tornou referência na discografia da artista.

Entre os bastidores do álbum, a troca de guitarristas – saída de Peu Sousa e entrada de Martin Mendonça – trouxe nova energia e ajudou a moldar a identidade sonora de Anacrônico. A arte da capa e do miolo, criada por Edinho Sampaio, apresentava mulheres com estética que transitava entre o retrô e o futurista, reforçando o conceito do disco. A edição DualDisc, que combinava CD e DVD com documentário e bastidores, foi um luxo raro para a época.

Agora, 20 anos depois, Pitty celebra essa obra-prima com relançamento físico em CD, vinil e cassete, em edição limitada. A nova versão chega às lojas em 25 de agosto de 2025, permitindo que fãs antigos e novos redescubram um dos álbuns mais influentes do rock brasileiro.

Pitty revela sua música favorita ao participar da trend “Isso ou Aquilo”

A cantora Pitty surpreendeu os fãs ao entrar na famosa trend “Isso ou Aquilo”, na qual artistas e influenciadores escolhem entre duas opções de sua carreira.

A roqueira baiana, dona de uma discografia repleta de hits, enfrentou o desafio de decidir entre algumas de suas canções mais icônicas e revelou qual é sua favorita.

Em um vídeo compartilhado no TikTok, Pitty apareceu se produzindo enquanto participava da brincadeira. Logo de início, ela precisou escolher entre dois de seus maiores sucessos: “Me Adora” e “Na Sua Estante”. A seleção continuou com outras faixas marcantes de sua carreira, como “Máscara”, “Serpente”, “Anacrônico”, “Motor” e “Pulsos”.

O momento que mais chamou atenção foi a escolha de “Me Adora” como sua canção favorita entre as listadas. A resposta dividiu opiniões entre os fãs, já que muitos consideram outras músicas como as mais emblemáticas de sua carreira. No entanto, a artista reforçou que, embora alguns hits tenham um impacto indiscutível, sua preferência pessoal pode variar.

A cantora já havia anunciado anteriormente que pretende dar uma pausa em sua carreira musical. A decisão vem após um período intenso de trabalho, incluindo turnês, lançamentos e projetos especiais. Pitty esteve envolvida na turnê do álbum “Matriz” e na comemoração dos 20 anos de seu primeiro disco, “Admirável Chip Novo”.

Em entrevista, a artista destacou que essa pausa é essencial para seu crescimento pessoal e profissional. “Mudanças profundas, estruturais; como artista e pessoa. Não tenho dúvidas que tudo isso irá se refletir na criação, na arte, que é minha válvula de escape pessoal, além de meu instrumento de comunicação com o mundo”, declarou.

Nos últimos anos, Pitty entregou diversos projetos aos fãs, como o álbum “Matriz” e seus registros ao vivo, o projeto “Pittynando” com Nando Reis, além das regravações e comemorações do álbum “Admirável Chip Novo”. O show especial no The Town com a Nova Orquestra e a parceria com Emicida no festival João Rock também marcaram esse período produtivo.