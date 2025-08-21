Taylor Swift deixa fãs em suspense sobre regravações antigas

Taylor Swift não para! A cantora anunciou nesta semana seu aguardado 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, previsto para outubro, e já provocou frenesi entre os fãs. A novidade reacende também uma antiga expectativa: será que Taylor finalmente lançará as regravações de álbuns mais antigos que ainda não voltaram aos holofotes?

Desde 2019, a estrela pop vem surpreendendo com lançamentos anuais, enquanto reconquista os direitos sobre seus primeiros discos. Os álbuns Taylor Swift (2006) e Reputation (2017) ainda não tiveram novas versões com músicas inéditas, como aconteceu com Fearless, Speak Now, Red e 1989.

A questão das regravações ganhou ainda mais força em 2019, quando a Big Machine Records, antiga gravadora de Taylor, foi vendida a Scooter Braun, deixando a cantora sem controle sobre seus primeiros lançamentos. Desde então, ela tem trabalhado para relançar os álbuns, acrescentando faixas que haviam sido descartadas originalmente.

Em carta recente aos fãs, Taylor revelou que a regravação de seu álbum de estreia já está pronta, mas Reputation ainda enfrenta bloqueios criativos. “É o único álbum desses seis que eu senti que não poderia ser melhorado. Nem as músicas, nem as fotos, nem os vídeos”, explicou, acrescentando que há faixas inéditas que podem ver a luz do dia no momento certo.

Taylor descreveu Reputation como um registro intenso de sua vida na época, marcado por rebeldia, fúria e esperança desesperada. Ela ainda não confirmou se lançará as regravações em breve, mas garantiu que, quando acontecer, será uma celebração, e não uma tentativa de reviver o passado.

Enquanto isso, fãs especulam que The Life of a Showgirl pode esconder pistas sobre futuras regravações, mantendo a ansiedade em alta. Uma coisa é certa: Taylor Swift continua a dominar o cenário pop, deixando todos de olhos atentos a cada passo.

Streams de Taylor Swift aumentam após anúncio de novo álbum

A cantora Taylor Swift anunciou seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, na semana passada e com isso os streams nas plataformas tiveram aumento.

Segundo a Billboard, embora os fãs tenham que esperar até 3 de outubro pelo novo álbum da cantora, eles ouviram ainda mais sua discografia, já que houve um aumento considerável no streaming.

De 12 a 14 de agosto, o catálogo de Taylor Swift arrecadou quase 110 milhões de dólares em transmissões oficiais sob demanda, de acordo com a Luminate.

Vale destacar que uma música de Taylor Swift ressurgiu recentemente. “False God“, do álbum Lover, de 2019, foi destaque no episódio de 13 de agosto da série da Amazon Prime, The Summer I Turned Pretty. A música obteve 1,2 milhão de streams de 13 a 15 de agosto, um aumento impressionante de 383% em relação ao fim de semana anterior, 250 mil transmissões.

Taylor Swift elege o laranja como símbolo de sua nova era

Taylor Swift deu início a um novo capítulo de sua carreira com a escolha de uma cor que surpreendeu seus fãs: o laranja. A tonalidade domina o logotipo, o site oficial, as fotos promocionais e até a edição em vinil de The Life of a Showgirl, álbum que chega ao público em 3 de outubro.

Mas a decisão não foi aleatória. Em entrevista ao podcast “New Heights”, a cantora explicou a escolha:

“Eu sempre gostei de laranja. Ele traduz a energia da minha vida no momento. Esse álbum reflete o que acontecia nos bastidores da minha mente durante a turnê The Eras Tour, que foi tão elétrica, intensa e vibrante”, disse.

A turnê, que contou com 149 shows em quase dois anos, arrecadou cerca de US$ 2 bilhões, consolidando-se como um marco histórico da música ao vivo. Cada apresentação durava três horas, reforçando o fôlego e o alcance de Swift no cenário global.

Na última quinta-feira (14), a cantora Kylie Minogue utilizou sua conta oficial no Twitter para comentar sobre o tema do décimo segundo álbum de Taylor Swift, intitulado “The Life of a Showgirl”. A manifestação da artista veio pouco depois da viralização do novo ensaio de Swift para o disco, que chamou atenção por sua estética elaborada, e da divulgação oficial da data de lançamento do projeto, despertando grande repercussão nas redes sociais.