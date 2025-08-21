Taylor Swift resgata glamour das showgirls em álbum

No próximo dia 3 de outubro, Taylor Swift surpreenderá seus fãs com o lançamento de seu 12º álbum de estúdio, intitulado “The Life of a Showgirl”. O disco traz 12 faixas, incluindo a canção-título em colaboração com Sabrina Carpenter, e foi anunciado pela própria cantora durante participação no podcast New Heights, na última quarta-feira (13).

Mais do que um nome chamativo, o termo “showgirl” despertou curiosidade entre os internautas. A cantora explicou que o álbum busca glamourizar a experiência dos shows, refletindo a energia e o brilho das apresentações. “[…] Meu dia termina em uma banheira, não normalmente com um vestido deslumbrante. Eu queria meio que ‘glamourizar’ como a turnê fazia eu me sentir”, comentou Swift.

O conceito de showgirl tem raízes históricas profundas. Segundo o National Geographic, a expressão surgiu na Inglaterra do século 18 para descrever mulheres que exibiam comportamentos ou roupas extravagantes. Com o tempo, o termo passou a identificar artistas de cabarés e casas de espetáculo britânicas e francesas, que combinavam dança, canto e interpretação. Um dos ícones desse período foi o Moulin Rouge, inaugurado em Paris em 1889, conhecido por suas apresentações de can-can e figurinos luxuosos.

Nos Estados Unidos, a figura da showgirl ganhou força na Broadway com as Ziegfeld Follies, em 1907, e chegou a Las Vegas na década de 1940, com espetáculos que incluíam bailarinas cobertas de plumas e pedrarias em cassinos como o El Rancho Vegas. Embora o estilo tenha perdido protagonismo nos anos 2000, ele permanece presente em musicais, filmes e na cultura pop, com referências em produções como Burlesque (2010) e The Last Showgirl (2024), além de videoclipes de artistas como Beyoncé e turnês de Kylie Minogue.

Com “The Life of a Showgirl”, Taylor Swift promete resgatar toda essa estética icônica, combinando música, dança e figurinos elaborados para criar uma experiência única para o público. Fãs esperam que o álbum e a turnê associada se tornem mais um marco na carreira da artista, que já coleciona recordes e indicações ao Grammy.

Maisie Peters revela presente especial para Taylor Swift durante “The Eras Tour”

Na última quarta-feira (20), a cantora Maisie Peters produziu mais um episódio de seu podcast “Twinhood”, realizado em parceria com sua irmã gêmea, Ellen Peters. Durante a conversa, a artista compartilhou detalhes de seu encontro com a cantora Taylor Swift durante a turnê histórica “The Eras Tour”, na qual Peters teve a oportunidade de abrir um dos shows no icônico estádio Wembley, em 19 de agosto de 2024.

Maisie Peters comentou sobre a experiência e expressou sua profunda gratidão à artista que tanto admira. A cantora revelou que, ao se preparar para o encontro, desejava presentear Taylor Swift, mas se viu diante da difícil tarefa de encontrar algo que fosse verdadeiramente especial para alguém que aparentemente já possui de tudo.

“Acho que nunca disse isso publicamente em nenhum lugar. Quando tive a sorte de ser artista de abertura na Eras Tour, eu realmente queria dar um presente para a Dra. Taylor Swift como forma de agradecimento. Mas, obviamente, o que se dá para a mulher que já tem tudo?”

Ao refletir sobre a escolha do presente, Maisie Peters explicou que optou por livros, enxergando neles uma forma significativa de demonstrar sua gratidão pela oportunidade de se apresentar em uma das maiores turnês da história da música. Ela detalhou com carinho os títulos que escolheu e contou sobre o momento em que pôde entregar pessoalmente os presentes no backstage.

“Eu lhe dei um livro de poesias de Wendy Cope. Dei também The Idiot, de Elif Batuman, e Bluebird’s Egg, de Margaret Atwood. Além disso, incluí uma sacola da Brick Lane Bookshop e escrevi uma carta para ela. Tive a oportunidade de entregar tudo pessoalmente quando a conheci.”

Em seguida, a cantora explicou a motivação por trás da escolha dos livros de poesia, destacando a conexão entre o estilo lírico de Taylor Swift e a própria forma de expressão literária presente nas obras que presenteou. Maisie Peters ressaltou que queria oferecer algo que a artista pudesse realmente apreciar, mesmo que de forma discreta.

“Por que dei um livro de poesias para ela? Porque ela escreve de um jeito tão lírico e poético, e eu sei que ela lê poesia. Era apenas um livrinho pequeno, e eu pensei: talvez ela não leia, mas vai gostar.”

O mais recente álbum de estúdio de Maisie Peters, intitulado “The Good Witch”, foi lançado em 23 de junho de 2023 e inclui faixas como Lost the Breakup e History of a Man, que acumularam mais de 45 milhões e 35 milhões de reproduções no Spotify, respectivamente.