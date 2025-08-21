Mãe do Zé Felipe nega amizade com Ana Castela

A influenciadora digital Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe e esposa do sertanejo Leonardo, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (20) para negar qualquer tipo de proximidade com a cantora Ana Castela. A declaração foi uma resposta direta aos rumores de que as duas teriam se aproximado recentemente, após internautas perceberem que Poliana passou a seguir a artista no Instagram.

De acordo com a colunsita Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. O comentário surgiu em uma página de celebridades que repercutia o suposto laço entre ambas. De maneira breve e enfática, Poliana desmentiu os boatos: “Que maldade. Não a conheço”, escreveu. A fala foi suficiente para movimentar ainda mais as discussões entre fãs de Zé Felipe e admiradores da “Boiadeira”, que vem sendo apontada como possível envolvimento amoroso do cantor.

As especulações em torno de um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela ganharam força no último mês, quando ambos foram vistos juntos em viagem à Disney. O encontro rendeu registros nas redes sociais e abriu espaço para comentários de que o relacionamento de Zé com Virgínia Fonseca teria chegado ao fim.

Mais recentemente, no domingo (17), os dois voltaram a ser flagrados juntos, dessa vez a caminho de Buritama (SP). Lá, eles realizaram uma apresentação conjunta que chamou a atenção do público. Durante o show, os cantores dividiram o palco na interpretação do clássico “Evidências”, de Chitãozinho & Xororó. A química entre eles foi tão comentada que fãs começaram a pedir um beijo, em coro: “Beija, beija, beija”. Apesar da pressão da plateia, os artistas mantiveram a postura profissional e seguiram com a performance.

Ana Castela e Zé Felipe: Repercussão nas redes sociais

O posicionamento de Poliana Rocha serviu para rebater os rumores de uma suposta amizade estratégica com Ana Castela, que teria como pano de fundo apoiar ou legitimar o envolvimento da cantora com seu filho. Segundo a influenciadora, não há nenhum tipo de contato pessoal entre as duas.

A resposta foi vista como uma tentativa de colocar um ponto final nas especulações. Ainda assim, o comentário de Poliana abriu espaço para novas interpretações e debates entre fãs, especialmente pela maneira direta com que ela se posicionou.

Enquanto isso, Ana Castela segue focada em sua carreira, consolidada como um dos maiores nomes da música sertaneja da nova geração. Já Zé Felipe continua ativo em seus projetos musicais e, ao lado da família, enfrenta a pressão natural que vem com os holofotes da fama.

Com o burburinho crescente, é possível que novas declarações surjam em breve, seja de Poliana, de Zé Felipe ou da própria Ana Castela. Por enquanto, o que fica é a mensagem clara da influenciadora: não existe amizade ou proximidade entre ela e a cantora sertaneja.