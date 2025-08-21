InícioDiversão e Arte
Camila Cabello promete show inesquecível no The Town antes de Katy Perry

Cantora falou ao “Jornal Hoje” sobre expectativa para sua estreia no festival

Camila Cabello promete show inesquecível no The Town antes de Katy Perry - (crédito: TMJBrazil)
A cantora Camila Cabello é uma das atrações mais aguardadas da segunda edição do festival The Town, em São Paulo. Durante entrevista ao Jornal Hoje, da TV Globo, exibida nesta terça-feira (19), a artista compartilhou sua empolgação para o espetáculo que fará no dia 14 de setembro, no Palco Skyline, antes da apresentação de Katy Perry.

“Cada vez que alguém me pergunta sobre o Brasil, eu digo: vai ser absolutamente insano. O público brasileiro é muito especial e sempre me recebo com tanto amor”, declarou Camila, emocionada ao falar sobre sua relação com os fãs do país.

 O Brasil no coração de Camila Cabello

Para a cantora cubano-americana, o carinho dos brasileiros sempre teve um impacto marcante em sua carreira. “Sinto que, se já estive em momentos de insegurança, bastava ir ao Brasil para sentir essa conexão e esse choque de amor e doçura. Vocês são realmente diferentes”, afirmou.

O show no The Town será único não apenas para o público, mas também para Camila. Essa é a primeira turnê mundial da artista desde 2019, e o Brasil foi escolhido para sediar a única apresentação dela na América Latina. A expectativa é que o repertório misture sucessos antigos com canções do mais recente álbum, “C, Xoxo” (2024).

A turnê, batizada de “Yours, C Tour”, já passou pela Europa e está em andamento na Ásia. Além de aproximar a cantora de seus fãs em diferentes países, o projeto também virou um mini documentário disponível no YouTube, mostrando os bastidores, a rotina de shows e a preparação emocional de Camila.

“Viajar, encontrar meu público e cantar olhando nos olhos das pessoas é algo que me lembra por que faço música. É claro que também é válido fazer isso por mim mesma, mas ver o reconhecimento e o carinho dos fãs faz tudo valer a pena”, destacou a cantora no telejornal.

Vale lembrar que, desde o lançamento de “Romance” (2019) e “Familia” (2022), Camila não havia realizado turnês mundiais. O desejo de subir ao palco com esses discos e, agora, apresentar oficialmente o novo álbum motivou a artista a retomar sua agenda de shows em grande estilo.

A apresentação no The Town 2025 promete ser histórica. Para os fãs brasileiros, é a chance de assistir a uma performance única que, segundo a própria Camila Cabello, será “insana, cheia de emoção e inesquecível”.

Djenifer Henz - TMJBrazil

    Por Djenifer Henz - TMJBrazil
    postado em 21/08/2025 16:09
