Camila Cabello promete show inesquecível no The Town antes de Katy Perry

A cantora Camila Cabello é uma das atrações mais aguardadas da segunda edição do festival The Town, em São Paulo. Durante entrevista ao Jornal Hoje, da TV Globo, exibida nesta terça-feira (19), a artista compartilhou sua empolgação para o espetáculo que fará no dia 14 de setembro, no Palco Skyline, antes da apresentação de Katy Perry.

“Cada vez que alguém me pergunta sobre o Brasil, eu digo: vai ser absolutamente insano. O público brasileiro é muito especial e sempre me recebo com tanto amor”, declarou Camila, emocionada ao falar sobre sua relação com os fãs do país.

O Brasil no coração de Camila Cabello

Para a cantora cubano-americana, o carinho dos brasileiros sempre teve um impacto marcante em sua carreira. “Sinto que, se já estive em momentos de insegurança, bastava ir ao Brasil para sentir essa conexão e esse choque de amor e doçura. Vocês são realmente diferentes”, afirmou.

O show no The Town será único não apenas para o público, mas também para Camila. Essa é a primeira turnê mundial da artista desde 2019, e o Brasil foi escolhido para sediar a única apresentação dela na América Latina. A expectativa é que o repertório misture sucessos antigos com canções do mais recente álbum, “C, Xoxo” (2024).

A turnê, batizada de “Yours, C Tour”, já passou pela Europa e está em andamento na Ásia. Além de aproximar a cantora de seus fãs em diferentes países, o projeto também virou um mini documentário disponível no YouTube, mostrando os bastidores, a rotina de shows e a preparação emocional de Camila.

“Viajar, encontrar meu público e cantar olhando nos olhos das pessoas é algo que me lembra por que faço música. É claro que também é válido fazer isso por mim mesma, mas ver o reconhecimento e o carinho dos fãs faz tudo valer a pena”, destacou a cantora no telejornal.

Vale lembrar que, desde o lançamento de “Romance” (2019) e “Familia” (2022), Camila não havia realizado turnês mundiais. O desejo de subir ao palco com esses discos e, agora, apresentar oficialmente o novo álbum motivou a artista a retomar sua agenda de shows em grande estilo.

A apresentação no The Town 2025 promete ser histórica. Para os fãs brasileiros, é a chance de assistir a uma performance única que, segundo a própria Camila Cabello, será “insana, cheia de emoção e inesquecível”.