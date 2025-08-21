Coldplay mantém câmera do beijo na turnê mesmo após polêmica

Durante sua passagem pelo Reino Unido com a turnê mundial Music of the Spheres, o Coldplay deixou claro que não pretende abandonar um dos momentos mais aguardados de suas apresentações: a famosa câmera do beijo exibida no telão.

O recurso, que já virou tradição nos shows da banda, foi alvo de polêmica no mês passado, quando expôs uma situação constrangedora em Boston, nos Estados Unidos.

Na última segunda-feira (12), durante o show realizado no Craven Park, em Hull, Chris Martin falou diretamente sobre o tema ao se dirigir ao público. O vocalista comentou cartazes erguidos por fãs e fez questão de mencionar o episódio que gerou repercussão internacional.

“Estamos muito felizes por estar aqui. Muitos de vocês escreveram cartazes, então vou dedicar um tempo para ler alguns deles. Depois veremos o que acontece”, disse Martin, arrancando aplausos.

Logo em seguida, o cantor fez referência ao ocorrido em Boston, dizendo: “Primeiramente (aquela placa diz) ‘três vezes em três meses’… Você estava naquele show em Boston! Obrigado por voltar depois daquele desastre.”

O caso aconteceu em 16 de julho, quando a câmera do beijo do Coldplay flagrou Andy Byron, ex-CEO da Astronomer, em clima íntimo com Kristin Cabot, diretora de pessoal da mesma empresa.

Assim que perceberam que estavam sendo filmados, Byron retirou rapidamente os braços da cintura de Cabot, enquanto ela cobriu o rosto com as mãos. A cena viralizou nas redes sociais e levantou suspeitas de um possível relacionamento extraconjugal, gerando uma onda de comentários e memes.

Apesar da repercussão, Chris Martin garantiu que a banda não pretende cancelar o momento interativo com os fãs. “Fazemos isso há muito tempo, e só recentemente virou… é. A vida te dá limões e você tem que fazer uma limonada. Então, vamos continuar fazendo isso porque queremos conhecer alguns de vocês”, afirmou o músico, reforçando que a intenção é celebrar o público e criar conexões durante os shows.

Coldplay: Tradição que aproxima fãs

A câmera do beijo é um recurso comum em eventos esportivos e shows, e no caso do Coldplay ganhou status de atração especial. Durante as apresentações, casais do público são exibidos no telão e incentivados a trocarem beijos, gerando momentos de descontração e emoção. Para muitos fãs, trata-se de um dos pontos altos do espetáculo, que costuma combinar música, tecnologia e interação com a plateia.

Mesmo diante da polêmica, a decisão de manter o recurso reforça a proposta da banda de transformar cada apresentação em uma experiência única. Com a turnê Music of the Spheres percorrendo diversos países, o Coldplay mostra que está disposto a assumir riscos em nome da conexão com seus admiradores.