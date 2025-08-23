Festival AnimaMix traz série de shows para Brasília; confira a programação

No Eixo Cultural Iberoamericano, o Festival AnimaMix reúne, neste fim de semana, uma programação musical com grandes nomes da música brasileira. Marina Sena, Maria Gadú, Mart'nália, Jota Pê e Scalene são algumas das atrações selecionadas para animar a festa. A peça Vital — O musical dos Paralamas será encenada nos três dias do festival. Além disso, o evento traz uma programação para as crianças com o espetáculo Bluey.

Mart'nália estará no domingo e celebra a presença na cidade. "Já fiz muitos shows, em muitos lugares e sempre foi muito agradável e gostoso. Brasília gosta de samba, tem um carinho grande, tem escolas, tem grupos que fazem finais de semana, acho delicioso fazer mais um lugar, um festival novo", comenta a cantora. Além disso, ela elogia a programação diversa do festival. "Meu público é muito família, muito misturado de crianças a pessoas mais idosas, então vai ser bom demais. Família é tudo e o evento é focado na família", destaca.

Para o line-up, Mart'nália mostra clássicos como Recado a minha amada, Cheia de manias, Pra que chorar, Deixa continuar e O show tem que continuar. Na cena atual, a cantora destaca que o samba só cresce. "Veja o D2 fazendo samba, o Crioulo. Nunca esteve tão em alta. Eu fazendo pagode voltado para o samba. É o que eu sei fazer, não nasci para fazer outra coisa e amo o que faço. Então, todo dia é dia", afirma Mart'nália sobre o momento da carreira. "Eu acho que nasci misturada, ao mesmo tempo que ouvia samba quando adolescente eu curtia James Brown, Michael Jackson, Aretha. Então, para mim, eu vou fazendo, não tem tempo ruim. Está sempre favorável para fazer o que quero", finaliza.

O espetáculo Vital — O musical dos Paralamas é uma homenagem à música e à amizade de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. Idealizado por Marcelo Pires e Gustavo Nunes, a peça surgiu para celebrar os 40 anos de história da banda, que é marcante para o cenário da música brasileira. Os atores Rodrigo Salva (Herbert Vianna), Franco Kuster (João Barone) e Gabriel Manita (Bi Ribeiro) interpretam o trio e estarão nos três dias do festival AnimaMix. "A ideia surgiu para dar aos fãs e amantes da música Brasileira uma celebração aos 40 anos de vida, música e história desses caras que transformaram nossa cultura em algo plural, sensível e vibrante e deliciosamente contagiante. Eles reuniram um elenco de artistas incríveis, que temos a honra e a responsabilidade de contar essa linda história", conta Rodrigo Salva.

Rodrigo, que interpreta Herbert Vianna, diz que se sente parte do aniversário da banda. "É um sonho sendo realizado. Entrar no palco, vivendo Herbert Vianna e tudo o que esse ser humano lindo, sensível e genial viveu até hoje não tem preço", comenta o ator. Franco Kuster, que vive João Barone, destaca a alegria de estar no palco com esse projeto. "É uma sensação de muita responsabilidade, mas é um estado de alegria muito grande. E a gente fica muito feliz de poder estar contando a história dessa banda que representa tão lindamente o rock brasileiro", afirma Kuster.

Brasília é palco central da história do espetáculo, já que é a cidade onde os integrantes da banda se conheceram. "Brasília é o marco zero do rock nacional, onde nasceram as bandas e as canções que embalaram toda uma geração, e que deu frutos lindos, moldou o senso crítico de toda uma nação", comenta Rodrigo Salva. Para ele, é a sensação de uma realidade quase utopia. "Estarmos nessa terra acolhedora e vibrante, que pulsa música e cultura, com aquele figurino dos Paralamas, tocando aquelas músicas e vivendo essa história é um momento muito marcante na minha vida, é um sonho", afirma Rodrigo que sempre quis tocar no berço do rock para se reconectar com o momento em que era garoto e sonhava em ser roqueiro.

Franco Kuster conta que esteve poucas vezes na capital, mas que o cenário musical da cidade é muito potente. "Estou vibrando para que o público esteja com a gente e que eles possam ver essa história, compartilhar com a gente esse momento", destaca Kuster. Para ele, o festival é muito importante, já que junta várias artes em um evento para todos os públicos.

Rodrigo Salva cita Milton Nascimento para falar da importância do evento. "Como já dizia o nosso mestre Milton Nascimento, 'todo artista tem que ir aonde o povo está". E o nosso papel como fazedores de cultura é trazer a arte para todo mundo. Um festival como esse é uma prova disso, e, principalmente, para mim e para nós do Vital, para podermos estar juntos com o público e celebrarmos juntos a beleza e a riqueza que tem a nossa cultura", finaliza o artista.

Para as crianças

O festival busca atrair toda a família brasiliense para o Eixo Cultural Ibero-Americano. Para as crianças, o espetáculo Bluey estará nos três dias do evento e traz os personagens da Disney para a capital em performance ao vivo. Além disso, a criança pode aproveitar o Parque Diversom, espaço que estimula a audição dos pequenos por meio da associação entre sons e movimentos. Os sons são acionados conforme a movimentação das crianças e também podem ser aproveitados pelos adultos, unindo toda família na brincadeira.

O espaço do festival também conta com escorregadores e pula-pula e promove oficinas criativas do Espaço Caixa Cultural Gente Arteira, com criação de postais, mockups e chaveiros.

Serviço:

Este sábado (23/8) e domingo (24/8), das 12h às 23h, no Eixo Cultural Ibero-Americano (antigo Complexo Cultural Funarte). Ingressos a partir de R$ 20 no site Olha o ingresso.



