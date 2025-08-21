Ed Sheeran elege Beyoncé como maior estrela pop

O cantor britânico Ed Sheeran participou do famoso quadro GOAT Talk, da revista Complex, na última quarta-feira (20), ao lado do ator Barry Keoghan. No programa, os convidados são desafiados a escolher os maiores de todos os tempos em diferentes categorias, revelando suas influências e preferências culturais.

Durante a conversa, Sheeran não hesitou em nomear Beyoncé como a maior estrela pop de todos os tempos. Para o músico, a cantora norte-americana reúne talento, impacto cultural e presença de palco incomparáveis. A escolha de Sheeran não surpreendeu os fãs, já que os dois colaboraram anteriormente no remix de “Perfect”, lançado em 2017. A faixa, presente no álbum Divide, se tornou um grande sucesso e hoje ultrapassa 834 milhões de reproduções no Spotify.

“De todas as pessoas com quem trabalhei, Beyoncé é a mais impressionante. Ver de perto ela dançando e cantando foi como testemunhar um talento de outro mundo”, declarou o cantor.

Além de eleger Beyoncé como a maior estrela pop, Sheeran também compartilhou suas escolhas pessoais no rap, gênero que sempre esteve presente em sua formação musical. O britânico citou três álbuns que considera fundamentais: Get Rich or Die Tryin’ (2003), de 50 Cent; The Documentary (2005), de The Game; e The Marshall Mathers LP (2000), de Eminem.

Segundo Sheeran, esses discos têm a capacidade de se encaixar em qualquer momento da vida, além de inspirarem estados de espírito específicos. “Esses três eu poderia ouvir em qualquer situação. São aqueles álbuns que você coloca quando precisa entrar em um certo clima, quando quer revisitar uma energia única”, explicou.

A admiração de Sheeran pelo rap não é novidade. O cantor já declarou em diversas entrevistas que cresceu ouvindo Eminem e que suas primeiras composições foram fortemente influenciadas pelo gênero.

Novo álbum de Ed Sheeran a caminho

Enquanto repercute sua participação no GOAT Talk, Ed Sheeran segue em fase de divulgação de seu próximo álbum de estúdio, intitulado “Play”, com lançamento previsto para 12 de setembro. O projeto já ganhou quatro singles promocionais: Sapphire, Azizam, Old Phone e a mais recente faixa, A Little More, lançada em 7 de agosto.

O novo single já acumula mais de 11 milhões de streams no Spotify, reforçando a expectativa em torno do disco. Segundo o cantor, o trabalho busca explorar novas sonoridades, mas sem perder sua essência melódica característica.

Com a mistura de revelações pessoais no GOAT Talk e a proximidade do lançamento de seu novo álbum, Ed Sheeran mostra mais uma vez porque é considerado um dos artistas mais consistentes da cena pop atual.