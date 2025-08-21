IZA fará show gratuito no Central Park

A cantora IZA acaba de confirmar uma apresentação gratuita no Central Park, em Nova York, no dia 31 de agosto. O show integra a programação do SummerStage, evento multicultural que, neste ano, abre a 18ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival of New York, um dos mais tradicionais festivais de cinema brasileiro realizados fora do país.

IZA, que tem se consolidado como uma das artistas mais importantes da música brasileira contemporânea, dividirá o palco com o grupo baiano Ilê Aiyê e com o cantor e produtor Evandro Fióti. A entrada será livre, o que promete atrair não apenas a comunidade brasileira residente nos Estados Unidos, mas também estrangeiros interessados na cultura do Brasil.

“É a realização de um sonho fazer parte do line-up do SummerStage, um festival tão grande e diverso. Cantar no Central Park, de graça, ao lado do Ilê Aiyê e do Fióti, vai ser incrível. Estou preparando um setlist especial e estou muito ansiosa para o dia 31 chegar logo”, declarou IZA em entrevista.

Além da música, o Inffinito Brazilian Film Festival exibirá curtas-metragens nacionais durante o evento. Entre os títulos confirmados estão “Uma Menina, Um Rio”, de Renata Martins, e “Fantasma Neon”, de Leonardo Martinelli, ambos reconhecidos em festivais internacionais. A junção de música e cinema reforça o objetivo do festival: promover a arte e dar visibilidade à produção cultural brasileira no exterior.

A relação de IZA com o cinema

Apesar de ser amplamente conhecida por sua carreira musical, IZA também vem construindo uma trajetória significativa no audiovisual. Sua estreia como atriz aconteceu no filme musical “Um Ano Inesquecível: Outono” (2023), dirigido por Lázaro Ramos. No mesmo ano, fez aparições interpretando a si mesma na novela “Fuzuê” e no longa “Minha Irmã e Eu”.

Outro destaque é sua atuação como dubladora: IZA emprestou sua voz à personagem Nala, no live-action de “O Rei Leão” (2019), e retornou ao papel no spin-off “Mufasa: O Rei Leão” (2024). A experiência marcou tanto sua vida que a cantora escolheu o nome Nala para sua filha.

A participação de IZA no SummerStage simboliza mais um passo em sua internacionalização artística. A apresentação é única e gratuita, o que a torna ainda mais especial. Além disso, o evento celebra a força da música negra brasileira, unindo artistas de diferentes gerações e estilos em um dos palcos mais icônicos do mundo.

Com um repertório que deve passear por sucessos de sua carreira e músicas de impacto social, IZA deve emocionar o público nova-iorquino. Para ela, o show no Central Park é mais do que uma apresentação: é um marco de sua trajetória e um presente para os fãs que acompanham sua ascensão no Brasil e no mundo.