Rapper Lil Nas X é preso por andar seminu em Los Angeles

O rapper americano Lil Nas X foi detido pela polícia nesta quinta-feira (21) após ser encontrado andando por Los Angeles vestindo apenas uma cueca e botas brancas de cowboy. Um vídeo publicado no TMZ parecia mostrar o artista de "Old Town Road" quase nu enquanto desfilava pela avenida principal da cidade.

Segundo as imagens, o cantor se dirigia aos pedestres que gravavam o vídeo, dizendo a eles: "Não cheguem tarde à festa esta noite". Não ficou claro a que festa ele se referia nem para onde ele estava indo, enquanto caminhava pelo meio da avenida semivazia.

Veja:

Lil Nas X and his antics are exactly the reason why his career is stagnant now.



This is insane. pic.twitter.com/aMylSwW35t — ???? (@ichosevioIence) August 21, 2025

Em um momento, ele pediu à pessoa que estava gravando com o celular, aparentemente sentada em um carro, que lhe desse o telefone. "Quero jogá-lo longe para que você não o veja novamente. Eu não gosto de telefones", exclamou Lil Nas X.

"Eu não disse para abaixar o telefone? Ai, ai! Alguém terá que pagar por isso", acrescentou, enquanto movia o dedo de forma teatral. Um porta-voz disse à AFP que o Departamento de Polícia de Los Angeles recebeu uma chamada da zona de Studio City pouco antes do amanhecer. "Havia um homem nu caminhando pela rua", declarou.

"Ao chegar, o suspeito avançou contra os agentes. Ele foi detido e levado para um hospital por uma possível overdose. Foi preso por agressão a um agente de polícia", acrescentou o porta-voz, que disse não poder identificar o homem. Fotos publicadas pelo TMZ parecem mostrar o cantor colocando um cone de trânsito na cabeça. Não há, por enquanto, comentários de Lil Nas X nem de seus representantes sobre o caso.



