Sabrina Carpenter fala sobre planos para shows no Brasil: "Em breve"

Após uma série de eventos promocionais para divulgar seu novo álbum, “Man’s Best Friend”, Sabrina Carpenter voltou a agitar os fãs brasileiros com uma declaração que reacende as esperanças de vê-la no país em breve. Durante uma listening party realizada em Londres, a estrela pop conversou com uma fã brasileira que viajou especialmente para prestigiar a audição exclusiva das novas faixas.

De acordo com Karen Cesar, responsável por compartilhar a experiência no X (antigo Twitter), Sabrina reagiu de forma bem-humorada quando questionada sobre uma possível vinda ao Brasil. “Perguntei quando ela viria e a primeira coisa que falou foi: ‘EU SABIAAA!! Eu sabia que se eu te escolhesse, você ia perguntar isso’”, relatou a fã.

Segundo Karen, Sabrina afirmou que ela e sua equipe estão trabalhando para viabilizar uma turnê na América Latina, mas destacou as dificuldades logísticas: “A América Latina é o lugar mais difícil de ir fazer show”, teria dito a cantora.

Quando a fã insistiu sobre a possibilidade de apresentações no Brasil em 2026, a artista respondeu com um enigmático “em breve”, reacendendo as especulações. Karen ainda brincou com Sabrina, lembrando que no ano passado recebeu uma resposta semelhante. A popstar, por sua vez, caiu na risada e garantiu se lembrar do encontro anterior: “Garota, eu sei. Eu lembro disso!”.

A fã também aproveitou para sugerir que Sabrina realizasse shows solo no país, sem depender de festivais. A cantora, no entanto, provocou: “Você ainda não viu meu show de festival”. Karen retrucou dizendo ter assistido à sua apresentação no Lollapalooza Chicago, arrancando gargalhadas da artista, que respondeu com um irreverente “m*rdaaa”.

Rumores indicam Sabrina Carpenter no Lollapalooza Brasil

Os comentários da cantora coincidem com rumores que circulam há meses: Sabrina Carpenter estaria confirmada como uma das headliners do Lollapalooza Brasil 2026, programado para os dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Embora a organização do evento ainda não tenha divulgado o line-up oficial, a venda de ingressos já está aberta, aumentando as expectativas dos fãs.

O lançamento de “Man’s Best Friend” está marcado para o dia 29 deste mês. O álbum é um dos mais aguardados do ano, especialmente após os sucessos recentes da cantora, que abriu os seis shows da “The Eras Tour”, de Taylor Swift, no Brasil em 2023, além de se apresentar no MITA Festival no Rio e em São Paulo.

Com a promessa de novas músicas e indícios de retorno aos palcos brasileiros, Sabrina Carpenter reforça seu status como uma das artistas pop mais queridas do público nacional.