Taylor Swift surpreende fãs com novas edições em vinil

Taylor Swift provocou um verdadeiro frenesi entre os fãs nesta segunda-feira (18) ao lançar duas novas edições em vinil de seu mais recente álbum, “The Life of a Showgirl”. A novidade veio acompanhada de uma imagem inédita da cantora, já alinhada à estética da nova era, e pode ser adquirida diretamente em seu site oficial.

A cantora, de 35 anos, tem movimentado as redes sociais nos últimos dias. Além de revelar as diferentes capas do disco, ela compartilhou a tracklist completa, destacando uma parceria especial com a cantora Sabrina Carpenter, além de colaborações com os renomados produtores Max Martin e Shellback. O lançamento oficial do álbum está marcado para 3 de outubro deste ano.

Durante sua participação no podcast “New Heights”, apresentado pelo namorado e jogador Travis Kelce e pelo cunhado Jason Kelce, Taylor deu detalhes sobre o projeto. Ela descreveu as novas músicas como mais alegres e pop, mas mantendo a profundidade lírica que a caracteriza desde “Folklore” (2020).

“Quis criar melodias tão contagiantes que você quase não consegue resistir e letras nítidas, precisas e completamente intencionais. Esse é o álbum que eu queria fazer há muito tempo”, afirmou Swift.

Travis Kelce, que já ouviu o disco, elogiou o trabalho da cantora: “Vai fazer você dançar. A faixa ‘CANCELLED!’ é um verdadeiro hit”. Segundo ele, o álbum traz um pop animado e divertido, em contraste com o tom mais sombrio do “The Tortured Poets Department”, lançado no início de 2024.

Streams de Taylor Swift aumentam após anúncio de novo álbum

A cantora Taylor Swift anunciou seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, na semana passada e com isso os streams nas plataformas tiveram aumento.

Segundo a Billboard, embora os fãs tenham que esperar até 3 de outubro pelo novo álbum da cantora, eles ouviram ainda mais sua discografia, já que houve um aumento considerável no streaming.

De 12 a 14 de agosto, o catálogo de Taylor Swift arrecadou quase 110 milhões de dólares em transmissões oficiais sob demanda, de acordo com a Luminate.

Vale destacar que uma música de Taylor Swift ressurgiu recentemente. “False God“, do álbum Lover, de 2019, foi destaque no episódio de 13 de agosto da série da Amazon Prime, The Summer I Turned Pretty. A música obteve 1,2 milhão de streams de 13 a 15 de agosto, um aumento impressionante de 383% em relação ao fim de semana anterior, 250 mil transmissões.

Taylor Swift elege o laranja como símbolo de sua nova era

Taylor Swift deu início a um novo capítulo de sua carreira com a escolha de uma cor que surpreendeu seus fãs: o laranja. A tonalidade domina o logotipo, o site oficial, as fotos promocionais e até a edição em vinil de The Life of a Showgirl, álbum que chega ao público em 3 de outubro.

Mas a decisão não foi aleatória. Em entrevista ao podcast “New Heights”, a cantora explicou a escolha:

“Eu sempre gostei de laranja. Ele traduz a energia da minha vida no momento. Esse álbum reflete o que acontecia nos bastidores da minha mente durante a turnê The Eras Tour, que foi tão elétrica, intensa e vibrante”, disse.

A turnê, que contou com 149 shows em quase dois anos, arrecadou cerca de US$ 2 bilhões, consolidando-se como um marco histórico da música ao vivo. Cada apresentação durava três horas, reforçando o fôlego e o alcance de Swift no cenário global.

Mais do que um nome chamativo, o termo “showgirl” despertou curiosidade entre os internautas. A cantora explicou que o álbum busca glamourizar a experiência dos shows, refletindo a energia e o brilho das apresentações. “[…] Meu dia termina em uma banheira, não normalmente com um vestido deslumbrante. Eu queria meio que ‘glamourizar’ como a turnê fazia eu me sentir”, comentou Swift.

O conceito de showgirl tem raízes históricas profundas. Segundo o National Geographic, a expressão surgiu na Inglaterra do século 18 para descrever mulheres que exibiam comportamentos ou roupas extravagantes. Com o tempo, o termo passou a identificar artistas de cabarés e casas de espetáculo britânicas e francesas, que combinavam dança, canto e interpretação. Um dos ícones desse período foi o Moulin Rouge, inaugurado em Paris em 1889, conhecido por suas apresentações de can-can e figurinos luxuosos.

Nos Estados Unidos, a figura da showgirl ganhou força na Broadway com as Ziegfeld Follies, em 1907, e chegou a Las Vegas na década de 1940, com espetáculos que incluíam bailarinas cobertas de plumas e pedrarias em cassinos como o El Rancho Vegas. Embora o estilo tenha perdido protagonismo nos anos 2000, ele permanece presente em musicais, filmes e na cultura pop, com referências em produções como Burlesque (2010) e The Last Showgirl (2024), além de videoclipes de artistas como Beyoncé e turnês de Kylie Minogue.