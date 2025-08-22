Joe Jonas relembra momentos íntimos e o significado de hit

Joe Jonas abriu o coração sobre uma das músicas mais marcantes de sua carreira durante participação no programa Songs & Stories with Kelly Clarkson, exibido na terça-feira, 19 de agosto. Ao lado dos irmãos Nick e Kevin, ele revisitou faixas que definiram os Jonas Brothers, mas foi When You Look Me in the Eyes, de 2008, que ganhou destaque.

“Essa música foi escrita junto com nosso pai e significa muito para nós. Lembro de gravá-la no porão de um prédio em Nova Jersey, e tínhamos que andar em silêncio pelos corredores. Era um espaço improvisado, mas cheio de memória e emoção”, contou Joe Jonas, de 36 anos, revelando detalhes íntimos da criação de um de seus primeiros grandes sucessos.

Mesmo depois de anos, a canção continua com um lugar especial no coração do cantor. “Poder tocar essa música hoje, ver os fãs cantando junto nos shows e perceber que ela ainda conecta gerações, é algo incrível. É uma das primeiras canções que realmente refletem o amor jovem e a descoberta de quem somos”, disse ele.

O momento de emoção se repetiu na abertura da turnê JONAS20: Greetings From Your Hometown, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, quando Joe e os irmãos dividiram o palco com os pais, o irmão mais novo Franklin e a família de Kevin, incluindo Danielle Jonas e as filhas Alena e Valentina. Antes do fim da apresentação, Joe assumiu o refrão que ajudou a compor tantos anos atrás, transformando o show em uma verdadeira celebração familiar.

“Ver toda a família reunida no palco, celebrando essa música, tornou a noite inesquecível”, completou Joe, mostrando como When You Look Me in the Eyes permanece não apenas como sucesso da banda, mas como um marco pessoal e afetivo.

Joe Jonas relembra separação da banda em 2013

Nesta terça-feira (29), os Jonas Brothers participaram do quadro Last Meals, parte do programa online Mythical Kitchen, apresentado pelo chef Josh. Em colaboração com a revista Billboard, o grupo divulgou parte da entrevista. No trecho divulgado da entrevista, o trio revisitou um dos momentos mais marcantes de sua trajetória: a separação ocorrida em 2013, quando, há cerca de 12 anos, decidiram encerrar as atividades do grupo para se dedicarem a projetos individuais.

Durante a conversa, Nick Jonas comentou sobre os primeiros sinais de desgaste entre os irmãos e revelou como foi difícil expressar seus sentimentos na época. Ele destacou que, embora todos tivessem consciência de que o ciclo da banda estava chegando ao fim, faltava maturidade emocional para comunicar isso de forma adequada:

“Muitas vezes, o modo como dizemos as coisas importa mais do que o que estamos dizendo. Acho que todos nós sabíamos… que aquilo já tinha seguido seu curso. Eu só não sabia como expressar isso de forma madura e com carinho.”

Na sequência, Joe Jonas refletiu sobre o distanciamento emocional que marcou aquele período. Segundo ele, a falta de autenticidade nas interações entre os irmãos tornou cada vez mais difícil manter uma relação saudável dentro do grupo. Ele ressaltou como, com o tempo, essa barreira foi superada, permitindo que os três aprendessem a se comunicar de maneira mais aberta e honesta:

“Naquela época, estávamos tendo muita dificuldade em simplesmente sermos reais uns com os outros. Agora é como se conseguíssemos nos comunicar muito melhor, porque não precisamos mais ter medo de conversas difíceis.”

Ainda durante a entrevista, Joe também analisou o processo de insistência em manter a banda unida, mesmo quando já não havia mais um propósito coletivo claro. Segundo o cantor, os três queriam explorar novas possibilidades criativas individualmente, mas tentavam encaixar esses desejos em uma estrutura que já não funcionava mais. Esse esforço, segundo ele, se tornou forçado e esvaziado:

“Todos nós queríamos criar algo por conta própria e estávamos apenas tentando forçar isso dentro do que estava acontecendo. Estávamos apenas seguindo o fluxo, sem colocar o coração naquilo… A forma como nos comunicávamos já não era mais saudável.”

O retorno dos Jonas Brothers ocorreu em 2019, seis anos após a pausa na carreira. O reencontro foi marcado pelo lançamento do single Sucker, que rapidamente se tornou um sucesso global e, atualmente, acumula mais de 1,5 bilhão de reproduções no Spotify. Desde então, o grupo lançou dois álbuns de estúdio: Happiness Begins (2019) e The Album (2023). Atualmente, os irmãos seguem em campanha de divulgação do mais recente single, I Can’t Lose, lançado em 16 de julho.