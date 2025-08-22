Lil Nas X é hospitalizado após andar sem roupas em L.A., diz TMZ

O rapper Lil Nas X foi hospitalizado após um episódio inusitado em Los Angeles. De acordo com informações divulgadas pelo site TMZ, o artista foi encontrado andando pelas ruas quase nu durante a madrugada desta quinta-feira (21). Ele vestia apenas uma cueca branca e chegou a colocar um cone de trânsito na cabeça, chamando a atenção de motoristas e moradores da região.

Segundo a publicação, tudo aconteceu por volta das 4h da manhã, em Studio City, um bairro famoso por abrigar celebridades. Um motorista que passava pelo local filmou a cena e acionou as autoridades, relatando que um homem aparentemente nu caminhava pelo meio da rua em atitude suspeita.

Ainda conforme o portal, os policiais chegaram rapidamente ao local e encontraram Lil Nas X desorientado, andando no centro da via. Quando os oficiais tentaram abordá-lo, o cantor teria reagido e avançado contra eles, o que resultou em sua contenção e uso de algemas para garantir a segurança.

Lil: Suspeita de overdose leva rapper ao hospital

Após a contenção, os policiais solicitaram ajuda médica. Aos paramédicos, os agentes informaram que havia indícios de uma possível overdose, embora não tenham sido revelados detalhes sobre qual substância estaria envolvida. Por precaução, Lil Nas X foi levado para um hospital da região, onde permanece sob cuidados médicos.

Até o momento, a equipe do artista não se pronunciou oficialmente sobre o incidente. Também não se sabe qual é o estado de saúde atual do rapper, mas a expectativa é de que ele se recupere sem maiores complicações.

O caso rapidamente repercutiu nas redes sociais, levantando debates sobre saúde mental e o impacto da fama em artistas jovens. Lil Nas X, conhecido por hits como Montero (Call Me By Your Name) e Industry Baby, já compartilhou em entrevistas anteriores que enfrenta momentos de ansiedade e pressão desde que atingiu o estrelato mundial.

A notícia causou surpresa entre fãs, já que o cantor vinha se preparando para novos projetos musicais. Internautas manifestaram apoio e preocupação, pedindo que ele tenha acompanhamento psicológico e médico necessário. “Esperamos que Lil Nas X receba todo o cuidado e suporte que precisa”, comentou um usuário no X (antigo Twitter).

Ainda não há previsão para que mais informações sejam divulgadas. O caso segue em investigação pelas autoridades de Los Angeles, e atualizações devem ser feitas pelo TMZ ou pela equipe do artista nas próximas horas.