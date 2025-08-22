Jessie J confirma show acústico no The Town 2025

A cantora britânica Jessie J, de 37 anos, usou suas redes sociais nesta terça-feira (19) para falar diretamente aos fãs brasileiros e confirmar sua participação no festival The Town, marcado para 13 de setembro. A artista adiantou que sua apresentação será acústica, com duração de cerca de 60 minutos, embora ainda não tenha definido o horário exato do show.

No post, Jessie J também destacou parte do line-up do evento, que inclui nomes como Mariah Carey, Ivete Sangalo e Natasha Bedingfield, aumentando ainda mais a expectativa do público.

Nos últimos dias, o horário da apresentação da britânica passou por um ajuste. Inicialmente prevista para às 20h30, agora Jessie J subirá ao palco às 18h10, abrindo a sequência de shows do palco Skyline antes de Ivete Sangalo. A organização do festival explicou que a mudança foi feita por critérios artísticos e em alinhamento com as artistas, garantindo que cada performance aconteça no momento mais adequado do dia.

Além da programação, Jessie J também compartilhou detalhes de sua luta contra o câncer de mama. Diagnosticada em junho, a cantora tem dividido com os fãs cada etapa do tratamento, incluindo a queda de cabelo após a cirurgia de mastectomia e a necessidade de uma nova intervenção para corrigir a simetria dos implantes mamários. Em entrevista recente ao The Sunday Times, ela alertou sobre a possibilidade de retorno da doença: “Há uma chance de 50% do câncer voltar”.

O início deste mês também foi marcado por um susto: Jessie J precisou ser internada devido a uma infecção relacionada a possíveis coágulos nos pulmões. Poucos dias depois, ela tranquilizou seus seguidores, mostrando que já estava em casa e em recuperação.

Jessie J enfrenta complicações após cirurgia e retoma tratamento em casa

Seis semanas após passar por uma cirurgia como parte do tratamento contra o câncer de mama, a cantora britânica Jessie J, de 37 anos, voltou a ser internada. A artista compartilhou com seus seguidores detalhes sobre o susto que viveu recentemente e como está lidando com o processo de recuperação.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, Jessie aparece com uma cânula intravenosa no braço, relatando que precisou retornar à mesma enfermaria em que esteve internada anteriormente. “Não era o esperado nem o planejado”, desabafou. A cantora destacou que, embora estivesse se recuperando, apresentou sintomas que inicialmente levantaram suspeita de um coágulo no pulmão — hipótese descartada após exames.

Apesar de não se tratar de um coágulo, as avaliações médicas apontaram outro problema: uma infecção ainda em investigação e a presença de líquido nos pulmões, o que também gerou dificuldades para respirar. Jessie explicou que recebeu diversos exames para identificar a origem da infecção e que segue em tratamento.

A internação, segundo ela, trouxe à tona a complexidade do período pós-operatório. “A recuperação física está longe de ser rápida ou fácil. Mentalmente, tem sido o momento mais desafiador da minha vida”, afirmou.

Mesmo diante do diagnóstico, Jessie optou por continuar o tratamento em casa. Pediu alta hospitalar no último sábado (2) e seguirá sob acompanhamento médico como paciente ambulatorial. “Odeio ficar no hospital e quero continuar a investigação fora daqui”, explicou.

A decisão reflete não apenas o desejo de voltar ao lar, mas também a necessidade de conciliar a recuperação com a maternidade. Mãe de um bebê, Jessie destacou que o maior desafio é não poder exercer plenamente o papel de mãe devido às limitações físicas.

Além das restrições no dia a dia, Jessie precisou adiar planos profissionais. A pausa nos compromissos da carreira foi inevitável para priorizar a saúde. “Ter que mudar meus planos para este ano tem sido frustrante, mas é necessário”, afirmou.

Apesar disso, a artista mantém o bom humor característico. Reconheceu que precisa desacelerar, mesmo sendo alguém que gosta de estar sempre ativa. “Meu corpo e meu sistema imunológico disseram: ‘Sossega, idiota’”, brincou, ressaltando que respeitar seus limites é parte essencial do processo de cura.

Jessie J: Força e sinceridade

Jessie J sempre foi conhecida por sua franqueza, e desta vez não foi diferente. Ao compartilhar sua história, ela não apenas atualizou os fãs sobre seu estado de saúde, mas também reforçou a importância de ouvir o próprio corpo e buscar ajuda médica diante de sintomas incomuns.

A artista segue ajustando sua rotina e recebendo apoio de familiares, amigos e admiradores. Embora a recuperação ainda exija tempo e cuidados, Jessie demonstra resiliência e confiança de que logo estará pronta para retomar tanto a vida pessoal quanto os palcos.