Ludmilla aposta no R&B e lança parceria quente

Ludmilla está pronta para dar um novo passo em sua carreira: um álbum inteiramente dedicado ao R&B, gênero que, apesar de influenciar grandes nomes nacionais como Tim Maia e Gloria Groove, ainda encontra espaço limitado no mercado brasileiro.

O primeiro capítulo dessa nova fase chegou em junho com o single “Paraíso”. Nesta quinta-feira (21), a cantora lança “Cam girl”, colaboração com a americana Victoria Monét, trazendo uma proposta ousada e sensual.

“Esse projeto é sobre as experiências de mulheres pretas. Sempre falo sobre amor nas minhas músicas, mas queria algo que pudesse performar nos shows de um jeito novo”, contou Ludmilla ao g1. A faixa brinca com a ideia de transmitir desejo pela internet, mas com um ponto central: o poder de quem está no controle.

“É sobre se sentir dona do jogo, saber o quanto você é desejada e usar isso a seu favor. Falo de desejo e fetiche, mas sempre deixando claro que quem manda sou eu.”

A música combina batida de funk carioca com elementos clássicos do R&B, mantendo a suavidade e as nuances vocais típicas do gênero. Para Ludmilla, o objetivo é desconstruir a visão de que R&B é apenas lento ou arrastado, mostrando a diversidade do estilo, que também é interpretado por gigantes como Beyoncé, Rihanna e Michael Jackson.

Não é a primeira vez que Ludmilla se aventura pelo R&B. Hits como “Não quero mais” e “Sintomas de prazer”, além da versão em português de “So Sick”, sucesso de Ne-Yo, mostram a aproximação da cantora com o ritmo. Até o pagode, segundo seu produtor Rafael Castilhol, incorporou elementos do R&B: “Não moldei essa música em pagode, enfiei o pagode dentro dela.”

O próprio Péricles, veterano do pagode, destaca a transformação do gênero: “Estamos usando blue notes e harmonias mais complexas, inspiradas no R&B. Artistas como Ludmilla, Lucas e Orelha, Ferrugem, Gloria Groove e Dilsinho trouxeram essa linguagem nova.”

Ludmilla rebate deboche ao seu inglês e revela cachê por show em Nova York

A cantora Ludmilla foi alvo de comentários sarcásticos nas redes sociais após sua participação como atração principal no Festival Mutha, realizado em Nova York (EUA) no último sábado (23). Durante o evento, a artista se dirigiu ao público em inglês, o que gerou reações diversas — algumas positivas, outras marcadas por deboche.

O episódio começou quando um vídeo da apresentação viralizou nas redes sociais. Nele, Ludmilla aparece cumprimentando a plateia em inglês com frases simples e diretas, como “How are you? It’s a pleasure to be here. It’s a beautiful festival, a beautiful audience. I’m Ludmilla. I’m very happy.” Apesar da clareza da mensagem, alguns internautas ironizaram seu sotaque e a estrutura das frases. Um dos comentários mais compartilhados dizia: “Impossível não rir. Desculpa.”

A resposta da cantora veio com a mesma intensidade que marca sua trajetória. Em uma publicação nas redes sociais, Ludmilla rebateu o deboche com uma dose de sarcasmo: “Sabe fazer conta? Eu também tô rindo muito com US$ 300 mil a mais na conta por uma hora.” A frase viralizou e foi amplamente compartilhada por fãs e colegas de profissão, que elogiaram a postura da artista em não se deixar abalar por críticas superficiais.

Ludmilla compartilhou os bastidores do festival nos EUA

Além da resposta direta, Ludmilla também compartilhou momentos dos bastidores do festival. Em uma das postagens, destacou o relato de uma fã que aprendeu português ouvindo suas músicas, evidenciando o alcance internacional de sua arte. A cantora também publicou fotos ao lado de Victoria Monét, artista norte-americana com quem dividiu os holofotes no evento.

O Festival Mutha, onde Ludmilla se apresentou, é conhecido por celebrar a diversidade e dar espaço a artistas que representam diferentes culturas e estilos musicais. O cachê revelado por ela também evidencia o valor que sua presença agrega a eventos de grande porte.

Ludmilla encerrou recentemente a terceira edição do projeto Numanice, com shows no Rio de Janeiro que reuniram milhares de fãs. O projeto, que mistura pagode com outros elementos musicais, tem sido um dos grandes sucessos da artista nos últimos anos.