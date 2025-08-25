Taylor Swift revive glamour das showgirls em look deslumbrante

Taylor Swift incendiou a internet na semana passada ao anunciar seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, durante o podcast do namorado, Travis Kelce. Mas o que realmente chamou atenção foi uma das capas alternativas do projeto: a cantora aparece em um figurino exuberante de showgirl, cravejado de cristais, com dedo delicadamente pousado nos lábios vermelhos.

O look é uma verdadeira viagem pelo luxo e pela história do espetáculo. Criado pelo lendário Bob Mackie, o conjunto inclui sutiã e tanga bordados, drapeados laterais, braceletes de plumas estruturados em arame francês e um imponente adereço de cabeça. Originalmente concebido para o grandioso final do Jubilee!, espetáculo de Las Vegas que durou 35 anos e apresentou mais de mil figurinos assinados por Mackie, a roupa agora ganha nova vida na narrativa de Swift.

Em entrevista à Vogue americana, Mackie destacou a inspiração por trás da criação: “O fascínio eterno das showgirls e o glamour que elas representam continuam a nos hipnotizar. O Jubilee! é um tributo à opulência atemporal do palco”. Ele ainda citou as históricas Ziegfeld Follies, que dominaram a Broadway entre 1907 e 1957, como referência para a extravagância do figurino.

Taylor Swift é elogiada por Austin Butler e Zoë Kravitz em entrevista

Recentemente, a cantora Taylor Swift foi tema de uma entrevista concedida pelos atores Austin Butler e Zoë Kravitz. Durante uma conversa voltada para a promoção do filme Caught Stealing, estrelado pela dupla, os artistas compartilharam algumas experiências pessoais relacionadas à intérprete de “Shake It Off”.

Zoë Kravitz iniciou comentando sobre a admiração que tem pela amiga de longa data, afirmando que já ouviu o álbum mais recente de Taylor Swift e que não há nenhuma faixa que mereça ser pulada. A atriz, conhecida por interpretar a Mulher-Gato na nova sequência de filmes do Batman, mantém uma amizade com Taylor desde a era 1989. Recentemente, a cantora utilizou sua plataforma no Instagram para divulgar o lançamento do filme Blink Twice, dirigido por Zoë. Além disso, as artistas também dividiram créditos no álbum vencedor da categoria “Álbum do Ano” no Grammy, Midnights, pela composição da faixa “Lavender Haze”.

Na sequência, Austin Butler compartilhou sua experiência como fã de Taylor Swift, relatando a emoção de participar da turnê recordista The Eras Tour. O ator, indicado ao Oscar, descreveu a grandiosidade da produção do show e revelou que a experiência o impressionou tanto que, ao voltar para casa, assistiu ao documentário Miss Americana, que traça a trajetória pessoal e artística de Taylor.

“Eu fui a The Eras Tour e fiquei completamente impressionado. Fiquei maravilhado — foi incrível, fiquei realmente boquiaberto. Depois, naquela mesma noite, voltei para casa e assisti ao documentário — e percebi que tinha um respeito genuíno por ela.”

Austin ainda reforçou a conexão emocional que sentiu com a cantora ao conhecer mais de sua carreira:

“Além disso, no documentário, ela se mostra muito vulnerável ao falar, e isso me fez sentir… fez com que eu me importasse profundamente com ela.”

O novo filme da dupla tem estreia marcada para o dia 2 de outubro aqui no Brasil.

Streaming de músicas de Taylor Swift registram aumento

Recentemente, a cantora Taylor Swift anunciou seu novo álbum, The Life of a Showgirl, e com isso os streams nas plataformas tiveram aumento.

Segundo a Billboard, embora os fãs tenham que esperar até 3 de outubro pelo novo álbum da cantora, eles ouviram ainda mais sua discografia, já que houve um aumento considerável no streaming.

De 12 a 14 de agosto, o catálogo de Taylor Swift arrecadou quase 110 milhões de dólares em streams oficiais sob demanda, de acordo com a Luminate.

Vale destacar que uma música de Taylor Swift ressurgiu recentemente. “False God“, do álbum Lover, de 2019, foi destaque no episódio de 13 de agosto da série da Amazon Prime, The Summer I Turned Pretty. A música obteve 1,2 milhão de streams de 13 a 15 de agosto, um aumento impressionante de 383% em relação ao fim de semana anterior, 250 mil transmissões.