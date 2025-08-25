Harry Styles é visto com Zoë Kravitz em Roma e levanta rumores

Harry Styles voltou a ser assunto nas redes sociais após aparecer em um momento descontraído com a atriz Zoë Kravitz. O encontro ocorreu em Roma, Itália, onde os dois foram flagrados caminhando de braços dados. As imagens circularam no X (antigo Twitter) no último domingo (24), aumentando os rumores sobre um possível romance.

O registro surgiu poucos dias depois de Zoë marcar presença na pré-estreia do filme “Ladrões”, realizada em Paris. A atriz, que terminou seu relacionamento com Channing Tatum no final do ano passado, tem mantido a vida pessoal longe dos holofotes, assim como Harry, que também está solteiro desde sua separação da atriz Taylor Russell em 2024.

Até o momento, nenhum dos dois artistas se pronunciou sobre o encontro. Fontes próximas também não confirmaram se há envolvimento romântico, mas os fãs não demoraram para reagir ao vídeo nas redes sociais, transformando o nome de ambos nos assuntos mais comentados do dia.

Harry Styles: Uma fase mais reservada

Desde o encerramento da “Love On Tour”, em 2023, Harry Styles tem adotado um perfil mais discreto, longe das grandes apresentações e dos eventos públicos. A turnê, que durou quase dois anos e contou com 169 shows, arrecadou mais de US$ 617 milhões, consolidando o cantor como um dos maiores nomes do pop mundial. Ela abrangeu sucessos dos álbuns Fine Line (2019) e Harry’s House (2022), últimos projetos lançados pelo artista.

Após esse período intenso, Harry optou por um tempo longe dos palcos, sem divulgar planos concretos sobre novos lançamentos. Apesar disso, rumores sobre um próximo álbum crescem entre os fãs, que seguem atentos a qualquer pista. Recentemente, até surgiu uma especulação sobre uma residência de shows em Las Vegas, no The Sphere, mas a própria casa de espetáculos negou a informação, afirmando que nunca houve conversas formais com o cantor.

Embora esteja distante dos palcos, Harry Styles continua movimentando o mercado musical indiretamente. O artista, que já ultrapassou bilhões de streams no Spotify, desperta expectativas sobre quando retornará com novos trabalhos. Até lá, aparições como a de Roma mantêm o cantor em destaque, tanto pela vida pessoal quanto pelo mistério em torno do próximo capítulo de sua trajetória artística.

Zoë Kravitz, por sua vez, também está em evidência no cinema, consolidando-se como um dos nomes mais comentados da indústria. Se o encontro em Roma significa apenas uma amizade ou algo além, ainda não se sabe, mas uma coisa é certa: os dois continuam sendo ícones culturais que atraem atenção por onde passam.