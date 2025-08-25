Joelma convida Mariah Carey para provar tacacá em Belém antes de shows

A cantora brasileira Joelma revelou recentemente que fez um convite especial à estrela norte-americana Mariah Carey: experimentar o famoso tacacá, prato típico da culinária amazônica, durante a passagem da artista por Belém do Pará.
A revelação foi feita em entrevista ao jornal O Globo, onde Joelma contou que está animada para levar um pouco da cultura local à diva pop, que se apresentará no evento Amazônia Live no dia 17 de setembro.
Segundo Joelma, Mariah reagiu com certa timidez ao convite, mas isso não desanimou a paraense, que garantiu que o prato chegará até a cantora internacional. “Ela ficou meio tímida, mas a gente vai levar esse tacacá para ela experimentar”, afirmou a intérprete de “Voando Pro Pará”, reforçando sua intenção de proporcionar essa experiência cultural única à artista.
Além do gesto simpático, Joelma fez questão de destacar a admiração que sente por Mariah Carey, uma de suas maiores inspirações vocais. A brasileira elogiou a técnica e a singularidade da artista norte-americana, afirmando que o timbre e a potência vocal de Mariah são incomparáveis. “Tem gente que canta muito, mas não tem um timbre bonito. A Mariah, não. Ela tem uma riqueza vocal e um timbre maravilhoso”, declarou Joelma.
Esse encontro simbólico vai muito além da gastronomia: representa a conexão entre duas artistas de origens e estilos diferentes, mas que compartilham o amor pela música e pelo palco. Tanto Joelma quanto Mariah se apresentarão sobre um palco flutuante montado no Rio Guamá, como parte das celebrações ligadas à COP30, reforçando a importância da Amazônia no cenário global.
Além delas, nomes como Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara também estão confirmados para o evento, prometendo uma noite marcada pela diversidade musical e pelo enaltecimento da cultura amazônica.
Joelma: Shows no The Town e no Amazônia Live
Antes do encontro em Belém, ambas as artistas também estarão no festival The Town, que acontece em São Paulo. Mariah Carey será a grande headliner do Palco Skyline no dia 13 de setembro, enquanto Joelma dividirá o Palco The One no dia seguinte com outras representantes da música paraense, incluindo Gaby Amarantos e Dona Onete.
Com a expectativa alta para as apresentações, os fãs aguardam ansiosos por esse momento que mistura ritmos internacionais com a sonoridade brasileira. Para Joelma, essa será uma oportunidade de reafirmar seu orgulho pela cultura amazônica e compartilhar suas raízes com uma das maiores estrelas da música mundial.
Se Mariah Carey aceitar o convite e experimentar o tacacá, a cena certamente entrará para a lista de momentos inesquecíveis da música pop e brasileira, unindo gastronomia, tradição e dois ícones de universos diferentes em um encontro que já está dando o que falar.