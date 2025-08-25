Paul McCartney prepara novo álbum e turnê pelo Reino Unido em 2026

Paul McCartney, um dos maiores nomes da música mundial, está prestes a dar aos fãs dois grandes presentes: um novo álbum solo e uma turnê pelo Reino Unido em 2026. De acordo com fontes próximas ao artista, o trabalho será o primeiro lançamento solo do músico desde McCartney III, de 2020, e promete manter viva a essência criativa do lendário integrante dos Beatles.

Segundo informações publicadas pelo jornal britânico The Sun, McCartney tem se dedicado ao projeto ao longo de todo o ano, com a expectativa inicial de lançá-lo ainda em 2025. No entanto, os planos foram ajustados para garantir que cada detalhe seja aperfeiçoado. Uma fonte revelou: “A maior parte do álbum está pronta e Paul está muito orgulhoso do resultado. Ele queria lançar antes, mas preferiu esperar para entregar algo realmente especial.”

Aos 83 anos, Paul McCartney mostra que a paixão pelos palcos continua firme. Além do novo álbum, o cantor já manifestou interesse em voltar a se apresentar no Reino Unido, algo que não acontece desde sua última série de shows no país. De acordo com a mesma fonte, as apresentações devem acontecer no próximo ano, como parte da divulgação do novo trabalho.

Enquanto a turnê britânica não começa, McCartney mantém a agenda movimentada com uma série de shows nos Estados Unidos, que terá início em 29 de setembro, em Palm Desert, Califórnia, e seguirá até 25 de novembro, encerrando em Chicago. Esses shows marcam mais um capítulo da trajetória do artista, que segue sendo uma das figuras mais influentes e queridas do cenário musical.

No início do ano, o músico já havia surpreendido os fãs com apresentações intimistas no Bowery Ballroom, em Nova York, reforçando sua conexão com o público e sua energia para continuar levando sua música para diferentes gerações.

Paul McCartney: Livro sobre a história do Wings chega em novembro

Além do novo álbum, Paul McCartney também se prepara para lançar um livro que revisita uma fase marcante da carreira: os anos com a banda Wings, formada em 1971 após a separação dos Beatles. A obra, intitulada Wings: The Story of a Band on the Run, será publicada em novembro e trará detalhes sobre os desafios e as conquistas do grupo.

Em declaração, McCartney relembrou o início da banda: “Começar do zero depois dos Beatles foi uma loucura. Houve momentos muito difíceis, mas quando percebemos que estávamos melhorando, foi uma emoção enorme.” O livro, escrito em coautoria com o historiador Ted Widmer, promete apresentar um olhar íntimo sobre a relação do músico com a família, a amizade e o crescimento artístico durante a década de 1970.

Com um novo álbum a caminho, uma turnê prevista para 2026 e um livro repleto de memórias, Paul McCartney reafirma sua posição como um dos artistas mais relevantes da história, equilibrando inovação e legado em cada passo da carreira.