Polêmica com Nattan: desafio no palco termina em separação

O cantor Nattan, um dos nomes mais comentados do forró atual, se viu no centro de uma grande polêmica depois de um episódio inusitado na Festa do Folclore de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Durante sua apresentação, na 35ª edição do evento, o artista fez uma proposta ousada a um fã: pagar R$ 1 mil para que ele traísse a namorada diante da plateia.

O que parecia ser apenas uma brincadeira acabou se transformando em um caso de separação que tomou conta das redes sociais.

O desafio, que já se tornou uma marca registrada nos shows de Nattan, consiste em convidar fãs ao palco para interações polêmicas, sempre envolvendo recompensas em dinheiro. Desta vez, a situação fugiu do controle.

Enquanto a namorada do rapaz acompanhava tudo da plateia, filmando o momento e pedindo para que ele recusasse, Nattan insistia na proposta. “Eu vou dividir o dinheiro com você”, chegou a dizer o jovem, tentando aliviar a tensão.

Apesar dos apelos da parceira, o fã aceitou o desafio e beijou outra mulher no palco, diante de centenas de pessoas. A reação da namorada foi imediata: revoltada, ela gritou “Acabou, acabou”, encerrando o relacionamento ali mesmo, sob os olhares da multidão. As imagens rapidamente viralizaram, transformando o episódio em um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) e em outras plataformas.

Nattan: Repercussão e críticas à atitude do cantor

O vídeo não demorou para gerar debates acalorados nas redes sociais. Muitos internautas classificaram a atitude de Nattan como “desnecessária” e “irresponsável”, destacando que o quadro tem potencial para criar situações humilhantes para casais. “Lamentável transformar isso em entretenimento”, escreveu uma usuária. Outra completou: “Meu Deus, que sem noção. E ainda acha graça disso”.

Essa não é a primeira vez que Nattan enfrenta críticas por interações polêmicas em seus shows. Recentemente, ele também foi alvo de denúncias após um episódio envolvendo uma fã com nanismo, que considerou a situação constrangedora. Em ambos os casos, a reação negativa do público levanta questionamentos sobre os limites entre humor, interação com fãs e respeito.

Apesar da repercussão negativa, Nattan ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso mais recente. Fontes próximas ao cantor indicam que ele considera a prática uma forma de aproximar-se do público, mas a crescente onda de críticas pode pressioná-lo a repensar esse tipo de ação.

A situação serve de alerta para artistas que buscam inovar em seus shows: a linha entre entretenimento e constrangimento é tênue, e episódios como esse podem impactar diretamente a imagem do artista. No caso de Nattan, o episódio colocou em evidência não apenas sua popularidade, mas também a responsabilidade que acompanha a fama.