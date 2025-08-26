Demi Lovato celebra 33 anos e revela nova fase musical

Demi Lovato completa 33 anos, consolidando quase duas décadas de uma carreira marcada por reinvenções e ousadias musicais. Da Disney ao estrelato internacional, a cantora e atriz se mantém como uma das artistas mais influentes de sua geração.

Ao longo de sua trajetória, Demi transitou por diversos estilos: começou no pop rock em 2008, migrou para o pop no início dos anos 2010, explorou o R&B em 2017 e voltou às raízes do rock em 2022. Em 2025, a artista decidiu se aventurar novamente, desta vez no dance eletrônico, com a faixa “Fast”, lançada em agosto.

Em participação no podcast Chicks In The Office, Demi falou sobre seu nono álbum de estúdio, ainda sem data de lançamento, e compartilhou a intenção de trazer leveza à nova fase da carreira.

“Não me levei tão a sério nessa nova era. Em fases anteriores, minhas músicas eram intensas e terapêuticas, refletindo momentos difíceis da minha vida. Hoje, estou feliz, apaixonada e celebrando a vida. Esse projeto é sobre leveza e diversão, e também fala sobre sexualidade de forma natural, refletindo onde estou agora”, explicou a cantora.

A nova fase musical acompanha um momento especial na vida pessoal de Demi. Em maio deste ano, ela se casou com o músico Jutes, 37, em uma cerimônia íntima e cheia de emoção, segundo a própria artista. “Foi como se todos presentes fossem parte de uma grande família, celebrando conosco. Olhando nos olhos dele, só conseguia pensar em como somos sortudos por estarmos juntos”, contou à revista Vogue.

O álbum ainda promete surpresas, com uma abordagem mais descontraída e criativa. Demi revelou que muitas músicas nasceram de um processo de experimentação e inventividade, sem seguir necessariamente experiências pessoais. “Foi muito legal escrever de um ponto de vista fictício, me divertir e explorar novas sonoridades. ‘Frequency’ foi a primeira música em que percebi que havia encontrado meu som para essa fase”, disse.

O produtor Zhone, que acompanha Demi há anos, reforçou a ideia de evolução e liberdade artística: “Trabalhar com Demi é inspirador. Este álbum reflete a disposição dela de deixar as inibições de lado e se divertir, e isso transparece em cada faixa”.

Demi Lovato deve adiar novo álbum e fãs aguardam novidades em 2026

Os fãs de Demi Lovato terão que esperar mais um pouco para conferir seu novo álbum. Segundo matéria publicada recentemente pela revista Harper’s Bazaar, a cantora americana deve lançar seu nono disco de estúdio apenas em 2026.

A notícia gerou especulação entre seguidores, já que, no mês passado, a Rolling Stone havia informado que o projeto estava em fase final de produção e com previsão de lançamento ainda em 2025.

Por enquanto, nada foi confirmado oficialmente pela própria artista. Demi, no entanto, deu o primeiro passo da nova era com o lançamento do single “Fast”, no dia 1º de agosto, deixando claro que está ativa na produção musical, mas que o disco completo precisará de mais tempo para chegar às plataformas digitais e físicas.

Com este novo álbum, Demi Lovato promete uma mudança de estilo em relação aos lançamentos anteriores. Após explorar sonoridades mais pesadas e voltadas ao rock em “Holy Fvck” (2022) e em “Revamped” (2023), a cantora opta por retornar ao dance-pop, gênero que consagrou parte de sua carreira e que tem maior apelo nas paradas internacionais.

A produção de “Fast” ficou a cargo do renomado Zhone, conhecido por seu trabalho com artistas como Kesha e Troye Sivan. A faixa apresenta batidas eletrônicas envolventes, vocais potentes e refrões que prometem ser marcantes, mantendo a identidade vocal característica de Demi enquanto se conecta com tendências modernas do pop. Espera-se que o restante do álbum siga a mesma linha, reforçando o retorno da artista a um som mais dançante e radiofônico.