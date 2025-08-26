Leonardo reage a pergunta sobre Zé Felipe e Virgínia em coletiva

Durante sua participação no Festival de Inverno Bahia, realizado neste domingo (24) em Vitória da Conquista, o cantor Leonardo protagonizou um momento de tensão nos bastidores. Ao participar de uma coletiva de imprensa, o sertanejo perdeu a paciência quando um jornalista abordou um assunto delicado: a separação do filho, Zé Felipe, e da influenciadora Virgínia Fonseca.

O clima ficou constrangedor logo no início da pergunta. “Boa noite, Leo. A gente tem visto uma série de exposições envolvendo a sua família…”, começou o repórter, sendo interrompido pelo artista antes mesmo de concluir a frase. Visivelmente incomodado, Leonardo rebateu de forma direta: “Não falo de família, não!”.

Mesmo após a resposta incisiva, o jornalista insistiu e mencionou a separação de Zé Felipe e Virgínia, que foi anunciada no fim de maio e concluída judicialmente em Goiás semanas depois. A atitude fez com que Leonardo se afastasse um pouco e reiterasse que não abordaria o assunto. “Falo de shows, carreira”, respondeu o cantor, encerrando qualquer possibilidade de comentário sobre a vida pessoal dos filhos.

Leonardo fala: Divórcio de Zé Felipe e rumores envolvendo Ana Castela

A separação de Zé Felipe e Virgínia Fonseca movimentou as redes sociais e a imprensa nos últimos meses, principalmente por envolver grandes cifras e a disputa por divisão patrimonial. O cantor, filho de Leonardo, e a influenciadora digital estavam juntos desde 2020 e construíram um verdadeiro império digital, além de terem dois filhos.

Após o anúncio do divórcio, surgiram rumores de que Zé Felipe estaria se aproximando da cantora Ana Castela, levantando especulações sobre um possível romance. O burburinho começou depois que os dois foram vistos juntos em Orlando, nos Estados Unidos, e fotos viralizaram rapidamente.

Entretanto, Ana Castela fez questão de esclarecer a situação. Em entrevistas e nas redes sociais, a artista explicou que a parceria é exclusivamente profissional. Ela e Zé Felipe estão prestes a lançar a música “Só Quero Você”, um feat que promete movimentar as plataformas digitais. Para aumentar a expectativa do público, ambos chegaram a compartilhar vídeos gravados nos bastidores do clipe, incluindo um momento divertido em que Ana aparece caracterizada como Zé Felipe.

Segundo informações do jornal O Globo, o cantor chegou a pegar um voo durante a madrugada para gravar a faixa com a artista em Londrina, no Paraná. A estratégia de divulgação, inclusive, teria se beneficiado da repercussão dos boatos para engajar os fãs.