Anahí relembra “Soy Rebelde Tour” e gera polêmica ao citar só Dulce

Dois anos após a estreia da “Soy Rebelde Tour”, Anahí voltou às redes sociais para celebrar o marco histórico na trajetória do grupo RBD.

A publicação, feita nesta segunda-feira (25), trouxe uma mensagem carinhosa aos fãs e três fotos da formação que marcou uma geração. No entanto, um detalhe chamou atenção: a artista marcou apenas Dulce María no post, ignorando os outros ex-colegas de banda, Christian Chávez, Maite Perroni e Christopher von Uckermann.

No texto, a cantora mexicana expressou gratidão ao público que acompanhou a turnê de reencontro do RBD em 2023.

“Há dois anos começava o primeiro show da Soy Rebelde Tour. E, com ele, um monte de sonhos dentro de uma mala. Dois anos! A vida voa! Um agradecimento infinito a todos os corações que estiveram em cada um desses shows. A cada pessoa que cresceu com o RBD e que continua carregando-o no coração. Eu também vou carregá-lo para sempre. Isso é infinito! Obrigada, sempre!”, escreveu Anahí.

Apesar do tom nostálgico, a ausência de marcações para os demais integrantes reforça rumores de que a relação entre eles continua estremecida. Após o fim da turnê, divergências internas se tornaram públicas, principalmente em torno de questões financeiras e jurídicas.

Anahí: o que aconteceu com o RBD?

A Soy Rebelde Tour marcou a volta do RBD aos palcos depois de mais de 15 anos, movimentando milhões de fãs pela América do Norte e América do Sul. Foram 54 apresentações entre agosto e dezembro de 2023, reunindo multidões em arenas e estádios. A turnê arrecadou US$ 231,7 milhões, tornando-se uma das mais lucrativas da música latina naquele ano e garantindo ao grupo o prêmio de Turnê do Ano no Latin American Music Awards.

Inicialmente, havia planos ambiciosos para 2024, incluindo novos shows, um álbum inédito, um documentário e o lançamento oficial do registro gravado no Brasil. No entanto, tudo foi interrompido por suspeitas de desvio de dinheiro envolvendo um ex-sócio da banda, Guillermo Rosas. O caso levou os artistas a abrirem auditorias e processos judiciais, gerando atritos irreversíveis entre eles.

Enquanto Christian Chávez, Maite Perroni e Christopher von Uckermann continuam envolvidos em disputas legais para esclarecer as contas do projeto, Anahí e Dulce María optaram por se afastar do conflito e manter discrição. Essa diferença de postura teria contribuído para o distanciamento pessoal e profissional entre os ex-integrantes, explicando a ausência de interações públicas.