Snoop Dogg critica cena com casal lésbico em filme infantil da Pixar

O rapper Snoop Dogg voltou aos holofotes após uma declaração polêmica durante participação no podcast It’s Giving. O artista revelou ter se sentido desconfortável ao assistir ao filme “Lightyear” (2022), spin-off da franquia Toy Story, ao lado dos netos. A cena que gerou incômodo mostra a personagem Alisha Hawthorne trocando um gesto carinhoso com a esposa, Kiko, e o filho do casal.

De acordo com o colunista Daniel Nacimento, do portal O Dia. Segundo o músico, o momento o deixou sem palavras diante dos questionamentos das crianças. “Meu neto, no meio do filme, perguntou: ‘Papa Snoop, como ela teve um filho com uma mulher? Ela é uma mulher’. Eu não soube o que responder”, contou o intérprete do clássico Young, Wild & Free.

Snoop explicou que, por mais que compreenda a importância de discutir diversidade, ele não se sentiu preparado para abordar o tema em um contexto voltado ao público infantil. “Fico com medo de ir ao cinema agora. Me colocam em algo para o qual eu não tenho resposta. Eles vão fazer perguntas, e eu não tenho a resposta”, declarou.

Snoop Dogg: A polêmica e a questão da representatividade

A fala do rapper reacendeu um debate que já havia dominado as redes sociais quando Lightyear foi lançado. Na época, a Pixar recebeu elogios por incluir um casal homossexual na trama, reforçando o compromisso com representatividade e diversidade. Por outro lado, houve críticas de quem acredita que a abordagem de relacionamentos homoafetivos em filmes infantis exige mais preparo dos pais para dialogar com os filhos.

Especialistas apontam que cenas como essa são pensadas justamente para normalizar diferentes tipos de famílias, promovendo valores de inclusão desde cedo. No entanto, para figuras públicas como Snoop Dogg, a dificuldade parece estar em lidar com perguntas inesperadas de crianças pequenas, que naturalmente buscam entender o mundo ao seu redor.

O caso não é isolado. Outros artistas e influenciadores já se manifestaram com opiniões semelhantes, alegando surpresa e falta de orientação sobre como abordar o tema com os pequenos. Por outro lado, defensores da representatividade argumentam que a responsabilidade de explicar questões de diversidade cabe aos adultos, reforçando que filmes como Lightyear não impõem ideologias, mas refletem a pluralidade da sociedade.

Após a entrevista, as redes sociais se dividiram. Parte do público concordou com o rapper, alegando que a cena deveria ser apresentada com classificação indicativa mais clara ou acompanhada de campanhas educativas. Outros criticaram a postura de Snoop, destacando que conversas sobre diversidade fazem parte da construção de uma sociedade mais inclusiva.

Enquanto a polêmica segue, uma coisa é certa: a presença de personagens LGBTQIA+ em produções voltadas para crianças continuará sendo pauta relevante no entretenimento global. Para Snoop Dogg, a experiência com os netos serviu como um alerta sobre a necessidade de se preparar para diálogos que, inevitavelmente, farão parte do cotidiano familiar.