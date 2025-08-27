Dua Lipa revela segredos de seu próximo álbum

Enquanto roda o mundo com a turnê Radical Optimism Show — que tem data confirmada para o Brasil em novembro — Dua Lipa já está mergulhada na criação de seu quarto disco de estúdio, ainda sem título oficial e provisoriamente chamado de DL4. Em entrevista à edição de agosto da revista Harper’s Bazaar, a cantora britânica compartilhou detalhes inéditos sobre o projeto que promete marcar uma nova fase de sua carreira.

A volta de Mark Ronson ao estúdio

Um dos pontos altos revelados por Dua é a retomada da parceria com Mark Ronson. O produtor, dono de nove Grammys, já trabalhou com a artista em Electricity (2018) e no hit Dance The Night (2023), da trilha sonora de Barbie. Agora, eles voltam a dividir estúdios para novas faixas de DL4. Ronson é conhecido por produções icônicas como Back To Black (2006), de Amy Winehouse, e Shallow (2018), sucesso de Lady Gaga no filme Nasce Uma Estrela.

Canção dedicada a Callum Turner

A cantora também revelou que uma das músicas do novo álbum será inspirada em seu relacionamento com o ator Callum Turner, com quem está noiva desde junho deste ano. O britânico ficou conhecido por interpretar Teseu Scamander na franquia Animais Fantásticos, derivada de Harry Potter. O romance entre os dois começou em janeiro de 2024 e já rendeu uma composição especial.

Novos rumos criativos

Dua Lipa ainda destacou que tem buscado caminhos sonoros diferentes para o projeto. “Todos os dias crio algo completamente diferente do que fiz no dia anterior. A parte mais divertida do processo é tentar descobrir a nova direção, mas também é a mais difícil”, disse à publicação. A artista já é conhecida por não se repetir a cada álbum, característica que a consolidou como uma das vozes mais premiadas da música pop atual.

Dua Lipa inaugura nova era criativa em meio à turnê mundial

A cantora Dua Lipa estampou a mais recente edição da revista Harper’s Bazaar. A artista, que já deu início às comemorações de seu aniversário, celebrado em 22 de agosto, protagonizou um novo ensaio fotográfico e concedeu uma entrevista extensa e reveladora à publicação. Na conversa, a estrela pop abriu o coração sobre seu relacionamento, refletiu sobre o amor, compartilhou bastidores da atual turnê mundial e falou sobre os próximos passos de sua carreira musical.

Atualmente em cartaz com a Radical Optimism World Tour, Dua Lipa percorre diversos países em uma maratona de apresentações que se estende até 5 de dezembro. A agenda inclui passagens por Brasil, México, Colômbia, Chile, Argentina, Estados Unidos e Canadá. Apesar da rotina intensa de shows, a cantora revelou que não deixou de criar novas faixas, explorando sonoridades inéditas e desafiando-se artisticamente em busca de frescor em suas composições. Sobre esse processo criativo, ela descreveu como encara diariamente a mudança de rumos em sua arte:

“Todos os dias estou fazendo algo que soa completamente diferente de ontem. Tentar descobrir a nova direção é provavelmente a parte mais divertida, mas também a mais difícil.”

A entrevista também trouxe a participação especial do produtor Mark Ronson, parceiro de longa data de Dua. O músico comentou sobre a colaboração com a cantora e sobre a construção do novo projeto, lembrando que ambos foram vistos juntos em Nova York há alguns meses, ao saírem de um estúdio. Ao longo dos anos, a dupla já compartilhou grandes êxitos, como Dance the Night, parte da trilha sonora de Barbie, e o sucesso Electricity. Ronson destacou o amadurecimento artístico e pessoal de Dua Lipa:

“Fazemos música juntos há oito anos e ela estava cantando essa música. É uma letra linda sobre o relacionamento dela. Ela sempre foi madura e adulta, devido à maneira como cresceu tão rápido. Sempre teve tudo sob controle. Mas quem ela se tornou agora… esta é uma nova era para ela como compositora, cantora e ser humano.”

Encerrando a entrevista, Dua Lipa refletiu sobre seu processo de escrita, tanto nas letras quanto em sua vida pessoal, destacando a importância de transmitir leveza, diversão e autenticidade em suas canções. Para a artista, compor vai além da criação musical: é também uma forma de manifestar intenções e estados de espírito.

“Tenho a convicção de que tudo o que escrevo se torna realidade, por isso sou sempre muito, muito cautelosa com o que escrevo. Não estou tentando colocar uma energia louca no mundo. Estou apenas tentando ser leve, me divertir e compartilhar minhas experiências. Depois que coloco algo no mundo, isso não me pertence mais.”

Após a pausa momentânea para descanso e celebrações de aniversário, Dua Lipa retoma a agenda da Radical Optimism World Tour no dia 5 de setembro, com apresentação marcada na Scotiabank Arena, em Toronto, no Canadá. A nova fase da artista, marcada por reinvenção e amadurecimento, promete consolidar ainda mais seu nome como uma das principais vozes do pop contemporâneo.