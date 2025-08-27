Ava Max revela drama pessoal

A cantora americana Ava Max, conhecida por hits como “Sweet but Psycho”, se afastou das redes sociais às vésperas do lançamento de seu novo álbum, “Don’t Click Play”. E, ao contrário do que muitos fãs imaginaram, não se tratava de uma estratégia de marketing.

Em sua primeira entrevista após o hiato, concedida à Rolling Stone, Ava revelou que viveu um período conturbado. Ela lidou com questões pessoais e profissionais simultaneamente: viu seu ex-namorado iniciar um relacionamento com sua melhor amiga, rompeu com seus empresários e cancelou toda uma turnê. Paralelamente, sofreu uma enxurrada de críticas nas redes sociais, o que afetou profundamente sua saúde emocional.

“Precisei me afastar das redes porque todos os comentários eram muito negativos. Fiquei emotiva e deprimida. Estava tentando agradar a todos, mas puxada em direções diferentes. Foi insustentável”, contou.

O novo álbum marca uma virada significativa na carreira de Ava. Pela primeira vez, ela trabalhou sem a colaboração de Circkut, ex-namorado e produtor, e Madison Love, ex-amiga e co-compositora. Curiosamente, os dois iniciaram um romance após o término com a cantora, aumentando ainda mais o drama vivido por Ava.

“Eu fiz este álbum para provar que posso criar a obra dos meus sonhos sem meus antigos colaboradores. Sei que os fãs conhecem a história que aconteceu: fui traída e isso partiu meu coração. Foi realmente doloroso”, desabafou.

Além dos problemas pessoais, a cantora enfrentou dificuldades no âmbito profissional. Ava decidiu romper com sua equipe de empresários justamente no momento em que preparava o lançamento do disco e uma turnê.

“Troquei de empresário no meio do ciclo do álbum. Foi uma decisão difícil, muita gente me aconselhou contra, mas eu precisava redefinir meu apoio e minha carreira. Foi uma transição necessária”, explicou.

Durante o período de afastamento, Ava realizou apenas uma apresentação, no feriado do Dia da Independência dos EUA, mantendo um compromisso previamente agendado. Mesmo assim, admitiu que não estava completamente presente naquele show:

“Decidi me apresentar, mesmo não sendo eu mesma. A transição me deixou desconfortável. Por isso, optei por desaparecer. Não foi intencional, e quase me matou não poder falar com os fãs. Quero me conectar com eles, quero me comunicar, foi muito difícil ficar afastada.”

Ava Max fala sobre críticas, samples e gestão de carreira

Na última sexta-feira (22), a cantora Ava Max concedeu uma entrevista à revista Rolling Stone. A artista, que está em fase de divulgação de seu mais novo disco, Don’t Click Play, lançado no mesmo dia, aproveitou a ocasião para comentar sobre os desafios recentes que enfrentou na gestão de sua carreira e também para falar sobre as críticas que recebeu pelo uso de samples em seus trabalhos.

Ao abordar os acontecimentos mais recentes de sua trajetória, Ava Max refletiu sobre os comentários que circulam a respeito da administração de sua carreira. Com um tom irônico, a cantora comentou como essas observações repetidas, ao longo do tempo, acabaram influenciando a maneira como ela própria se sente a respeito de sua gestão profissional.

“Quero dizer, Ava Max tem sido a popstar mais mal gerida de todos os tempos. É assim que parece. É assim que os comentários fazem parecer, certo? É assim que eu me sinto.”

Em seguida, Ava Max ressaltou que, apesar desses comentários e de seus próprios pensamentos críticos sobre sua carreira, sua paixão pela música pop permanece inabalável. Ela compartilhou como se sente em relação às suas produções e deixou para os fãs a decisão de julgar se sua carreira está sendo bem gerida ou não.

“(…) mas meu amor pela música permanece, e é por isso que ainda vou continuar fazendo música pop de forma consistente até ter uns 100 anos (se eu tiver sorte), porque a música pop está nas minhas veias, mas eu fui mal gerida no passado? Isso cabe aos fãs decidirem.”

Ainda durante a entrevista, a cantora falou sobre as críticas constantes que recebeu na internet pelo uso frequente de samples em suas músicas. O tema surgiu a partir de uma pergunta sobre a presença de samples em seu novo álbum de estúdio. Entre os exemplos mais conhecidos, Ava Max já incorporou trechos de faixas como Barbie Girl, do Aqua, em “Not Your Barbie Girl”; If You Were a Woman, de Bonnie Tyler, em “Kings & Queens”; Around The World, do ATC, em “My Head & My Heart”; e Gimmie Gimmie Gimme, do ABBA, em Torn. Sobre essas críticas, a cantora disse:

“Muitas pessoas usam samples de músicas e, por alguma razão, gostam de me atacar. No fim das contas, é o seguinte: se você consegue fazer uma interpolação muito bem, e você a ama, não acho que deveria deixá-la guardada no seu computador; acho que deveria deixar as pessoas dançarem aquela música.”

Don’t Click Play é o terceiro álbum de estúdio na carreira de Ava Max. O disco tem duração de 34 minutos e é composto por 12 faixas. Inicialmente, a cantora havia planejado uma turnê para divulgar o álbum, mas as datas foram canceladas, e ainda não há informações sobre um possível retorno da artista aos palcos.