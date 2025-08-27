Britney Spears quebra silêncio e fala sobre dor familiar

Britney Spears voltou a se abrir com seus seguidores no Instagram, compartilhando uma foto ousada, em que aparece nua e de costas para a câmera, acompanhada de um relato íntimo sobre os desafios que enfrentou nos últimos anos.

Na legenda, a cantora relembrou o período em que ficou afastada de seus dois filhos, descrevendo os três anos sem poder ligar ou mandar mensagens. “Nós somos apenas pessoas, tão frágeis e humanas. Os anos mais difíceis da minha vida foram aqueles em que fiquei sem meus dois filhos… Lembro que, em choque, meu segredo para sobreviver foi a negação e muitas lágrimas”, desabafou a artista, que se mantém longe dos palcos desde 2018.

Britney também falou sobre a relação com o ex-marido Sam Asghari, com quem se separou em 2023, um ano após oficializarem o casamento. “É estranho… Eu e Sam éramos casados, mas às vezes parecia quase uma distração falsa para me ajudar a lidar com aquilo. Hoje percebo que estou me curando, porque voltei a sentir fome, como uma criança ou um bebê. Sinto tanta fome que chega a doer e, quando como, parece que é a primeira vez que estou comendo na vida”, revelou.

Sobre sua antiga residência, a cantora não economizou nas críticas. “Acredito que, embora eu amasse minha casa, havia abuso e trauma demais lá dentro”, acrescentou.

Enquanto enfrenta esses desdobramentos pessoais, Britney também acena para o futuro profissional. O produtor musical Bentley Robles afirmou que a cantora está aceitando demos de novos trabalhos, sinalizando que um álbum de retorno pode estar a caminho. Robles ainda compartilhou um trecho de uma faixa que teria sido recusada pela artista, deixando fãs ansiosos pelo que vem por aí.

Britney Spears: A batalha judicial e a relação com os filhos

Britney Spears foi casada com Kevin Federline entre 2004 e 2007. A separação trouxe uma batalha judicial pela guarda dos filhos. No mesmo ano do divórcio, ela perdeu a guarda integral e, em 2019, também abriu mão da guarda compartilhada. Atualmente, Sean e Jayden vivem com o pai.

O afastamento deixou marcas profundas na artista, que vem tentando reconstruir sua vida após o fim da tutela, encerrada em 2021. Fãs demonstraram apoio à publicação, reforçando mensagens de encorajamento para que Britney siga em busca de estabilidade emocional.

A trajetória da estrela, marcada por altos e baixos, segue como um exemplo da luta por autonomia e pela preservação dos laços familiares. Para Britney, a cura parece estar em cada passo simples – da reconexão com si mesma ao sabor de um sorvete favorito.