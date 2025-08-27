Taylor Swift: Saiba valor do anel de noivado

A cantora Taylor Swift e o jogador da NFL Travis Kelce oficializaram o noivado nesta terça-feira (26), e o assunto tomou conta das redes sociais. O destaque ficou por conta do luxuoso anel de noivado, avaliado em cerca de US$ 5 milhões (R$ 27,5 milhões), um design exclusivo criado pelo próprio Travis.

Segundo o Entertainment Tonight, Kelce fez questão de idealizar a peça entregue no momento do pedido. Produzido pela renomada joalheria Artifex Fine Jewelry, o anel traz um design artesanal e sofisticado, reforçando a exclusividade da joia.

Taylor Swift: um anel com design clássico e valor milionário

O anel apresenta um corte Old Mine Brilliant, conhecido pelo aspecto clássico e elegante, remetendo a lapidações tradicionais. O modelo é confeccionado em ouro amarelo 18k e conta com um diamante central fixado por pontas finas, mantendo o charme vintage. Para completar, detalhes em diamantes menores e gravações manuais adornam as laterais, criando um acabamento único.

De acordo com Benjamin Khordipour, especialista da Estate Diamond Jewelry, o design equilibra sofisticação e tradição:

“A joia combina luxo e um toque histórico, mantendo um padrão de exclusividade que poucas peças possuem”, afirmou.

O anúncio do noivado não só encantou fãs como também repercutiu entre personalidades. Nas redes sociais, seguidores celebraram a escolha do anel e elogiaram o gesto romântico de Travis Kelce. “É um anel digno de uma rainha da música pop”, comentou um usuário no X (antigo Twitter).

Entre as reações, um comentário inesperado chamou atenção: Donald Trump, conhecido por críticas à cantora no passado, surpreendeu ao falar sobre o noivado. Durante uma reunião de gabinete, quando questionado por repórteres, ele declarou:

“Desejo muita sorte a eles. Acho que ele [Travis Kelce] é um grande jogador e um cara legal, e ela é uma pessoa incrível. Desejo tudo de melhor para os dois.”

A fala gerou surpresa, já que o ex-presidente norte-americano tem histórico de embates com Taylor Swift, especialmente após as eleições de 2024, quando ela se posicionou publicamente contra sua candidatura.

Um dos casais mais comentados do momento

A união de Taylor Swift e Travis Kelce consolida o casal como um dos mais influentes da cultura pop e do esporte. Enquanto a cantora segue quebrando recordes com sua turnê mundial, Travis se mantém como estrela da NFL pelo Kansas City Chiefs. Com um anel milionário e um gesto repleto de significado, o noivado promete continuar em evidência na mídia e entre os fãs pelo mundo.