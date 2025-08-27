Pai de Lil Nas X nega uso de drogas após polêmica em Los Angeles

O rapper Lil Nas X voltou a ser assunto nos noticiários internacionais após um episódio polêmico em Los Angeles. Na semana passada, o artista foi levado pela polícia a um hospital, sob suspeita de overdose, após ser flagrado nu em via pública. O caso gerou uma série de especulações sobre o possível envolvimento do cantor com drogas, mas seu pai, Robert Stafford, decidiu se pronunciar para desmentir os rumores.

Em entrevista ao site TMZ, Robert negou que Lil Nas X tenha problemas com substâncias ilícitas e pediu para que os comentários a respeito cessem. “Acho que todos vocês já sabem tudo o que precisam sobre o que aconteceu na quinta-feira”, afirmou. Ele se referia à madrugada em que o rapper saiu pelas ruas usando apenas botas e cueca, chegando a ficar completamente nu em público. Durante a confusão, houve confronto com policiais, e Lil Nas X acabou algemado e preso.

Segundo informações, o artista passou o fim de semana na cadeia e, embora tenha sido liberado após pagamento de fiança, responderá ao processo em liberdade. Caso seja condenado, ele poderá enfrentar até cinco anos de prisão. O episódio chocou fãs e levantou debates sobre a saúde mental do cantor.

Robert Stafford fez questão de tranquilizar os admiradores do filho, destacando que ele está arrependido e que a família está oferecendo todo o suporte necessário. “Ele está muito arrependido pelo que aconteceu, mas isso pode acontecer com qualquer família. Ele vai receber a ajuda de que precisa. Continuem orando por ele”, declarou.

Lil Nas X: Pronunciamento do rapper nas redes sociais

Após dias sem se pronunciar, Lil Nas X apareceu no Instagram na terça-feira (26) para comentar brevemente o caso. Em um vídeo descontraído, o artista afirmou: “Sua garota vai ficar bem… Ela vai ficar bem”, seguido de uma risada. Ele ainda descreveu os dias na prisão como “aterrorizantes”, mas não forneceu mais detalhes sobre o ocorrido ou sobre os próximos passos em relação ao processo.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a saúde do rapper preocupa os fãs. Há cerca de três meses, Lil Nas X revelou ter sofrido uma paralisia facial, episódio que o afastou das redes sociais por um período.

Apesar das polêmicas, Lil Nas X continua sendo uma das figuras mais influentes da música pop atual. Com um histórico de sucesso e engajamento, seus seguidores esperam que ele supere esse momento conturbado e retorne em breve aos palcos.