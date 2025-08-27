Mariah Carey revela que quase viveu romance com 2Pac

Mariah Carey surpreendeu os fãs ao fazer uma revelação curiosa durante uma entrevista ao programa de rádio “Brown Bag Mornings”, nos Estados Unidos. A cantora, que está em plena divulgação do álbum Here For It All, previsto para setembro, contou que gostaria de ter vivido um romance com ninguém menos que Tupac Shakur, o lendário rapper norte-americano.

A declaração surgiu quando a apresentadora Letty Peniche comentou que Mariah e 2Pac poderiam ter se tornado um dos casais mais poderosos da cultura pop se tivessem saído juntos. Sem hesitar, a artista respondeu: “Eu gostaria”, deixando claro que a ideia nunca lhe pareceu absurda.

Mariah Carey explicou que seu único contato com o rapper aconteceu em 1996, nos bastidores de uma premiação norte-americana. A cantora, que na época estava no auge do sucesso, recorda o impacto do breve diálogo que tiveram.

“Ele disse algo como ‘oi, Mariah’ e eu fiquei sem palavras”, revelou, rindo ao lembrar da reação. “Eu estava apresentando uma cerimônia naquele ano e tinha que circular bastante, mas confesso que queria encontrar ele de novo. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Foi um momento muito importante para mim, para dizer o mínimo”, completou.

A lembrança trouxe à tona a admiração que Mariah sempre demonstrou pelo gênero hip-hop, algo que marcou a transição da sua carreira no final da década de 1990. “Eu amo hip-hop. Sempre amei esses momentos. É uma parte da minha história musical e pessoal”, destacou.

Mariah Carey: A conexão que não aconteceu

Apesar da vontade, o encontro não evoluiu para algo mais. Poucos meses depois, Tupac foi assassinado em Las Vegas, em setembro de 1996, aos 25 anos, deixando uma lacuna na música mundial. “Nunca imaginei que seria a única vez que o veria. Fico pensando no que poderia ter acontecido se tivéssemos mais oportunidades de conversar”, lamentou Mariah durante a entrevista.

Além da nostalgia, a artista reforçou como a cultura hip-hop influenciou suas escolhas musicais. Colaborações com nomes como Ol’ Dirty Bastard, no remix de Fantasy, e parcerias posteriores com Jay-Z e Nas, são reflexo dessa conexão.

Enquanto isso, Mariah Carey segue focada no novo álbum, que promete misturar referências clássicas da cantora com sonoridades atuais. A expectativa é que o projeto traga participações especiais e reafirme sua posição como uma das vozes mais icônicas do pop e do R&B.

Seja como for, a revelação sobre Tupac mostrou um lado mais íntimo e descontraído da artista, alimentando a curiosidade dos fãs e reforçando a relação próxima que ela mantém com a cultura hip-hop até hoje.