Pearl Jam: a verdadeira história por trás do nome

Durante um descontraído jogo de trivia dos anos 90, Zoë Kravitz acabou reacendendo uma das maiores curiosidades do universo do rock. Ao lado de seu colega de elenco em Caught Stealing, Austin Butler, e do crítico da Rolling Stone David Fear, a atriz lançou uma pergunta inesperada:

— “Quantos anos você tinha quando descobriu o que significa Pearl Jam? É esperma, cara”, disparou.

A resposta veio em tom de piada. Fear lembrou que também já tinha ouvido outra explicação: “Diziam que era uma geleia alucinógena que a avó do Eddie Vedder preparava. Você comia e tinha visões”.

O mito da “geleia da vovó Pearl”

A confusão sobre a origem do nome não é novidade. Nos anos 90, quando a banda ainda começava a ganhar espaço, Eddie Vedder contava em entrevistas que o bisavô era indígena e adepto de alucinógenos, e que a avó Pearl produzia uma conserva psicodélica. A anedota ganhou força entre os fãs, mas em 2006 o grupo admitiu que tudo não passava de invenção.

Da NBA ao Nassau Coliseum

Na realidade, a primeira ideia do grupo foi se chamar Mookie Blaylock, em homenagem ao astro da NBA. O nome chegou a ser usado em apresentações iniciais, mas logo ficou claro que poderia gerar problemas legais.

A virada veio em fevereiro de 1991, quando a banda foi a Nova York para assinar contrato com a Epic. Em uma noite de folga, foram assistir a um show de Neil Young no Nassau Coliseum, em Long Island. Jeff Ament, baixista do grupo, contou anos depois que a performance de mais de duas horas — marcada por longas improvisações — foi o gatilho para acrescentar o “jam” ao nome definitivo.

— “Ele tocava músicas que se estendiam por 15, 20 minutos. Foi dali que veio a ideia. Ou, pelo menos, é assim que eu lembro”, afirmou.

Entre mitos e verdades

Ainda hoje, a origem do nome Pearl Jam é cercada de versões conflitantes. A história da “geleia da vovó” ganhou vida própria, e a provocação de Zoë Kravitz só reforça a aura de mistério. Teria sido mesmo apenas uma invenção de marketing nos anos 90? Ou ainda existe uma ponta de verdade em versões menos oficiais?

O que parece certo é que a influência de Neil Young foi decisiva. O “Padrinho do Grunge” não apenas inspirou sonoramente a geração, mas também, de forma indireta, ajudou a batizar uma das maiores bandas da história do rock.

Pearl Jam lança coletânea inspirada em ‘The Last of Us’

Recentemente, o Pearl Jam lançou uma nova coletânea de quatro faixas com músicas relacionadas à franquia The Last of Us.

Segundo a Billboard, o EP inclui faixas de estúdio, uma apresentação ao vivo e uma releitura de uma favorita dos fãs, além de uma edição exclusiva em vinil.

A lista de faixas inclui a versão original de estúdio de Future Days, do álbum Lightning Bolt de 2013, bem como “All or None”, do Riot Act (2002). Do outro lado da prensagem em vinil, os fãs encontrarão uma nova versão ao vivo de “Future Days”, gravada no Ohana Festival de 2024, e uma nova versão de “Present Tense“, do No Code, intitulada “Present Tense (Redux)”.

De acordo com a publicação, a faixa Future Days tornou-se profundamente enraizada na história de The Last of Us. Em The Last of Us Part II, Joel toca a música para Ellie em uma das cenas mais emocionantes do jogo, e ela reaparece ao longo da história como um símbolo de conexão e perda.

Esse momento ganhou vida fora do jogo em 2020, quando Eddie Vedder cantou a música ao vivo no The Game Awards como uma homenagem ao impacto do jogo.

Já na segunda temporada de The Last of Us, da HBO, a música retorna. No episódio cinco, Ellie pega um violão dentro de um teatro em Seattle e canta suavemente o primeiro verso de “Future Days”, o momento que reflete uma cena crucial do videogame The Last of Us Part II.

Vale destacar que a coletânea já está disponível em todas as principais plataformas de streaming. Uma edição limitada em vinil de 12 polegadas também foi lançada pelo site oficial do Pearl Jam.

Vale lembrar que este lançamento acontece no meio da turnê global do Pearl Jam para promover seu décimo segundo álbum de estúdio, Dark Matter, que estreou em 5º lugar na Billboard 200.