Stray Kids transforma ‘KARMA’ em mensagem de força

O Stray Kids, grupo de K-pop da JYP Entertainment, voltou a agitar os fãs com o lançamento de seu novo álbum, “KARMA”, que estreou na semana passada com 11 faixas assinadas pelo trio 3RACHA — formado por Bang Chan, Changbin e HAN.

O disco aborda temas de esperança, desafios pessoais e introspecção, mostrando uma faceta mais madura do octeto. Em entrevista, os integrantes explicaram a escolha do título: “Quando o carma ruim vier, nós o acalmaremos com o nosso carma bom”, explicou o grupo, que transformou o conceito de “KARMA” em algo próximo de “calmer”, ou mais calmo, em tradução livre.

Segundo eles, o nome do álbum reflete a trajetória do grupo: “É uma palavra que podemos usar com orgulho no momento em que estamos. Tem força, mas também representa tudo o que acumulamos até agora como uma espécie de alerta e arma pessoal.”

Desde sua formação em 2017, o Stray Kids tem colecionado álbuns e EPs de sucesso, incluindo títulos como ATE, GIANT, ROCK-STAR, 5-STAR, ODDINARY e GO LIVE. Em abril de 2025, o grupo fez sua estreia no Brasil, reunindo 175 mil fãs em três apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo, consolidando ainda mais sua presença internacional.

Novo álbum do Stray Kids vende 2 milhões de cópias em um dia

Na última segunda-feira (25), foi informado que o quarto álbum de estúdio do Stray Kids vendeu mais de 2 milhões de cópias em seu dia de lançamento.

Segundo a JYP Entertainment, o álbum “Karma” gerou mais de 18 milhões de streams no Spotify em um dia, estabelecendo um recorde para um grupo de K-pop este ano e um para o próprio grupo. A faixa principal, “Ceremony“, estreou na 27ª posição do Daily Top Songs Chart Global, enquanto o videoclipe registrou 20 milhões de visualizações no YouTube.

Uma loja pop-up está funcionando em Seul, na Coreia do Sul, até o dia 3 de setembro para celebrar o lançamento do álbum, de acordo com o Korea Herald. O grupo também se uniu ao Spotify para realizar eventos em Seul e Jacarta, na Indonésia, além de um em Tóquio até quarta-feira (27).

Stray Kids libera novo álbum ‘Karma’

Na última sexta-feira (22), o Stray Kids está de volta com seu primeiro álbum completo em dois anos, com o lançamento de Karma.

Segundo o Korea Herald, o grupo da JYP Entertainment almeja estabelecer um novo marco como o grupo de K-pop com o maior número de álbuns em primeiro lugar na Billboard 200.

Vale destacar que desde 2022, eles levaram seis lançamentos consecutivos ao topo da parada Billboard 200, começando com o EP “Oddinary“, seguido por “Maxident“, “5-Star”, “Rock-Star”, “Ate” e “Hop”.

“É claro que sabemos que chegar ao topo da Billboard 200 novamente quebraria outro recorde e somos gratos aos Stay (fãs do Stray Kids) por tornar isso possível”, disse Hyunjin em uma coletiva de imprensa em Seul. “Mas, mais do que isso, nosso foco está em como podemos tornar nossas apresentações ainda melhores. Discos importam, mas queremos aproveitar cada momento e viver como Stray Kids através da música e dos álbuns que criamos juntos.”

Karma reflete a filosofia do grupo de perseverança e autodeterminação, capturando seu crescimento e suas lutas em diversos gêneros, de acordo com a publicação.

“Este é nosso primeiro comeback e primeiro álbum do ano, e trabalhamos duro nele durante nossa turnê de 11 meses”, disse Bang Chan. “Nos dedicamos tanto que acho que é realmente um grande presente para nossos fãs.”

“Queríamos que ‘Karma’ transmitisse a mensagem de que todas as conquistas e esforços que fizemos com Stay são como carma positivo dando frutos”, acrescentou Changbin. “Olhando para trás, nos sentimos incrivelmente gratos pelo amor que estamos recebendo. No começo, questionávamos se nossa música estava no caminho certo. Agora, somos simplesmente gratos por este momento.”

“Fizemos este álbum com confiança e acredito que os fãs amarão a música e a performance tanto quanto nós adoramos criá-las”, finalizou Hyunjin.