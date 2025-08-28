Taylor Swift e Travis Kelce selam romance com noivado

Taylor Swift, de 35 anos, e o astro do futebol americano Travis Kelce, também de 35, oficializaram nesta terça-feira (26) o noivado, em uma notícia que rapidamente se espalhou pelas redes e deixou fãs extasiados. O relacionamento, que mistura romance, momentos divertidos e referências ao universo esportivo, já vem inspirando a cantora em suas músicas, com pistas discretas espalhadas em seu repertório.

No álbum The Tortured Poets Department, lançado em 2024, a faixa The Alchemy chamou atenção por fazer claras referências ao futebol americano. A canção, que celebra reencontros pessoais e novos amores, tem trechos que fãs acreditam se referirem a Travis, inclusive com menções à vitória do jogador no Super Bowl. Em versos que descrevem comemorações com amigos e a corrida do atleta em direção à amada, Swift parece eternizar o momento que marcou o casal.

Outra música do disco, So High School, tem clima de comédia romântica e inclui lembranças do relacionamento, como entrevistas virais de Kelce e gestos encantadores, como abrir a porta do carro para Taylor. Os fãs ainda destacam trechos que fazem alusão à famosa tentativa do jogador de entregar uma pulseira da amizade, reforçando que o amor entre eles inspira algumas das melodias mais doces da cantora.

Apesar do álbum The Tortured Poets Department já estar disponível, Taylor continua inspirada pelo relacionamento com Kelce. Seu próximo projeto, The Life of a Showgirl, previsto para outubro de 2025, alimenta a expectativa de que novas canções dedicadas ao noivo possam surgir, mantendo fãs ansiosos por cada pista do romance.

Noivado de Taylor Swift e Travis Kelce quebra recorde do Instagram

Na última terça-feira (26), a publicação de Taylor Swift e Travis Kelce no Instagram anunciando seu noivado gerou bastante engajamento.

De acordo com dados compartilhados com a Billboard, a Meta contabilizou que as fotos do jogador pedindo a estrela pop em casamento ultrapassaram 1 milhão de repostagens no Instagram. Vale destacar que o anúncio do casal atingiu esse recorde em apenas seis horas.

Vale lembrar que no momento da publicação, o Instagram informa que a marca de curtidas ultrapassou 30 milhões.

“Seu professor de inglês e seu professor de educação física vão se casar”, afirmou a legenda da postagem e os fãs agitaram as redes sociais com mensagens de choque e parabéns.

Segundo a Billboard, o noivado acontece depois de cerca de dois anos de namoro entre Taylor Swift e o atleta, que fez o pedido há duas semanas, de acordo com o pai de Travis, Ed.

Taylor Swift quebra recorde mundial após aparecer em podcast

Após a estreia de Taylor Swift no podcast New Heights no dia 13 de agosto, o Guinness World Records revelou que ela quebrou um novo recorde mundial.

Na última terça-feira (26), a organização britânica afirmou que a participação de Taylor Swift gerou “o maior número de visualizações simultâneas para um podcast no YouTube” naquele dia, com um total de 1,3 milhão.

De acordo com o Guinness World Records, o episódio já havia recebido mais de 21 milhões de visualizações.

Vale lembrar que Taylo Swift, anunciou seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, com a ajuda do noivo Travis Kelce e do irmão dele, Jason Kelce, no podcast New Heights.

Segundo a People, a cantora de “Fortnight” também divulgou a lista de faixas, que revelou que Sabrina Carpenter participará da faixa-título. As outras músicas incluem “Elizabeth Taylor”, “Ruin the Friendship”, “Honey”, “Actually Romantic”, “CANCELLED!”, “Eldest Daughter”, “Father Figure”, “Opalite” e “The Fate of Ophelia”.

Vale destacar que antes da aparição de Taylor Swift no podcast New Heights, ela compartilhou uma contagem regressiva para seu site em 11 de agosto. Junto com a contagem regressiva, veio a confirmação de que ela seria a convidada especial do New Heights.