Taylor Swift previu aos 15 anos a idade exata em que se casaria

Taylor Swift está vivendo um momento de celebração e realização pessoal. A cantora de 35 anos e o jogador de futebol americano Travis Kelce, também com 35, anunciaram publicamente seu noivado na terça-feira, 26 de agosto, em uma publicação conjunta no Instagram que encantou fãs ao redor do mundo.

O anúncio ganhou um toque curioso: imagens antigas ressurgiram mostrando Swift, ainda adolescente, afirmando em uma entrevista que só se casaria aos 35 anos — a idade que coincidentemente marcou o pedido de Kelce. “Minha música é onde sempre vou ser pessoal. Não me contenho em nada nesse sentido”, disse a artista na época, com seu característico cabelo cacheado e sorriso contagiante.

O romance entre Taylor Swift e Travis Kelce tornou-se público em outubro de 2023, quando o casal foi visto de mãos dadas durante uma festa pós-“Saturday Night Live”. Antes disso, em setembro, surgiram os primeiros rumores de namoro, quando Swift compareceu a um jogo da NFL, no Arrowhead Stadium, para torcer pelo atleta do Kansas City Chiefs.

No post oficial anunciando o noivado, Swift escreveu: “Seu professor de inglês e seu professor de educação física vão se casar”, acompanhado de um emoji de dinamite, demonstrando bom humor e intimidade com o momento. As fotos compartilhadas também revelaram o impressionante anel de diamante de Kelce, com lapidação Old Mine, criado pelo casal com a joalheria Artifex Fine Jewelry.

O pai de Travis, Ed Kelce, comentou em entrevista que o pedido aconteceu aproximadamente duas semanas antes do anúncio público, em um jardim da residência do jogador. “Foi lindo”, definiu Ed, emocionado.

Taylor Swift quebra recorde mundial no Youtube

Após a estreia de Taylor Swift no podcast New Heights no dia 13 de agosto, o Guinness World Records revelou que ela quebrou um novo recorde mundial.

Na última terça-feira (26), a organização britânica afirmou que a participação de Taylor Swift gerou “o maior número de visualizações simultâneas para um podcast no YouTube” naquele dia, com um total de 1,3 milhão.

De acordo com o Guinness World Records, o episódio já havia recebido mais de 21 milhões de visualizações.

Vale lembrar que Taylo Swift, anunciou seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, com a ajuda do noivo Travis Kelce e do irmão dele, Jason Kelce, no podcast New Heights.

Segundo a People, a cantora de “Fortnight” também divulgou a lista de faixas, que revelou que Sabrina Carpenter participará da faixa-título. As outras músicas incluem “Elizabeth Taylor”, “Ruin the Friendship”, “Honey”, “Actually Romantic”, “CANCELLED!”, “Eldest Daughter”, “Father Figure”, “Opalite” e “The Fate of Ophelia”.

Vale destacar que antes da aparição de Taylor Swift no podcast New Heights, ela compartilhou uma contagem regressiva para seu site em 11 de agosto. Junto com a contagem regressiva, veio a confirmação de que ela seria a convidada especial do New Heights.

Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce e movimenta as redes sociais

Na última terça-feira (26), a cantora Taylor Swift parou a internet ao anunciar em seu perfil no Instagram o pedido de noivado feito por seu agora noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce. A revelação veio acompanhada de um ensaio fotográfico que mostrava o casal no local onde o pedido aconteceu, além de destacar detalhes como o anel de noivado entregue à artista. A publicação ultrapassou rapidamente a marca de 28 milhões de curtidas, consolidando-se como um dos momentos mais comentados da semana.

Em entrevista concedida à emissora ABC News 5 Cleveland, o pai de Travis, Ed Kelce, revelou que o pedido ocorreu há algumas semanas no estado do Missouri. Ele também descreveu de forma carinhosa como o filho organizou toda a situação para surpreender Taylor e torná-la ainda mais especial. Segundo Ed Kelce:

“Ele a levou para sair, eles estavam prestes a jantar, e ele disse: ‘vamos tomar uma taça de vinho’… eles saíram e foi nesse momento que ele a pediu, e foi lindo. Eles começaram a fazer chamadas de vídeo comigo, com a mãe deles e com a família dela para garantir que todos soubessem. Então, vê-los juntos é maravilhoso.”

Após a postagem, fãs começaram a criar teorias nas redes sociais, sugerindo que o pedido poderia ter acontecido logo após a gravação do episódio do podcast New Heights, apresentado por Travis e seu irmão Jason Kelce, onde Taylor Swift anunciou oficialmente seu décimo álbum de estúdio, intitulado The Life Of a Showgirl. O disco tem lançamento marcado para o dia 3 de outubro.

A repercussão do noivado tomou proporções gigantescas, sendo destaque em veículos de comunicação e dominando as redes sociais. Amigos, colegas e personalidades próximas ao casal também se manifestaram, deixando curtidas e mensagens de apoio nos stories. Entre os nomes estão artistas como Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Lorde, Addison Rae, Avril Lavigne e Gracie Abrams, além de outras figuras influentes da indústria musical e do entretenimento.