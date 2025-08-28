Rihanna entra no Top 50 global do Spotify com hit esquecido de 2007

Mesmo sem lançar músicas inéditas há quase uma década, Rihanna continua provando sua força no cenário musical. A cantora acaba de conquistar uma posição de destaque no Top 50 Global do Spotify com uma faixa lançada em 2007, mostrando que seu catálogo segue atemporal e capaz de impactar novas gerações.

A música em questão é “Breakin’ Dishes”, presente no álbum Good Girl Gone Bad. Embora nunca tenha sido promovida como single, a faixa se tornou um fenômeno tardio, graças ao TikTok. Usuários da plataforma redescobriram a canção e a transformaram em trilha para mais de 94 mil vídeos, colocando-a novamente no centro das atenções.

O poder viral do TikTok tem sido determinante para a ascensão de músicas antigas nas paradas digitais, e com Rihanna não foi diferente. “Breakin’ Dishes” estreou no Spotify Global Chart em 15 de agosto, alcançando a 184ª posição com 1,1 milhão de reproduções em apenas 24 horas. Desde então, o número só cresceu, e a canção ultrapassou 1,9 milhão de streams diários, garantindo um lugar no cobiçado Top 50.

Curiosamente, nenhuma das faixas icônicas do mesmo álbum, como “Umbrella”, “Shut Up and Drive” ou “Don’t Stop the Music”, figura na lista atualmente. O feito mostra como a dinâmica das redes sociais pode resgatar músicas que, na época de seu lançamento, passaram despercebidas pelo grande público.

Composta por The-Dream e Tricky Stewart, a música carrega a sonoridade agressiva e energética que ajudou Rihanna a se consolidar como uma das artistas mais versáteis do pop. Agora, quase duas décadas depois, ganha uma nova chance de brilhar.

Rihanna e o eterno mistério sobre novas músicas

Apesar do sucesso inesperado de “Breakin’ Dishes”, os fãs continuam ansiosos por novidades. Desde o lançamento de ANTI, em 2016, Rihanna não divulga nenhum álbum novo. Ao longo dos anos, ela tem se dedicado à carreira de empresária, expandindo o império da Fenty Beauty e da Savage X Fenty, além de estrelar filmes e até dublar animações, como na produção recente dos Smurfs.

Em uma entrevista ao site Variety durante a pré-estreia do filme, Rihanna mais uma vez desviou a atenção das perguntas sobre música. Questionada sobre quando lançaria novos trabalhos, respondeu com um irônico “o-ow” e saiu rindo, reforçando sua habilidade de manter o suspense.

Enquanto o aguardado “R9” segue envolto em mistério, o fenômeno de “Breakin’ Dishes” evidencia que Rihanna não precisa necessariamente lançar material inédito para permanecer relevante. Seu catálogo é tão poderoso que consegue se reinventar e conquistar espaço em um cenário digital completamente diferente daquele de 2007.

O sucesso atual também reforça o impacto cultural da artista, mostrando que, mesmo longe dos palcos e dos estúdios, Rihanna segue sendo uma das figuras mais influentes da música pop mundial.