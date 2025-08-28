Taylor Swift vive “final feliz” que antecipou em músicas

Taylor Swift transformou anos de versos sobre amores idealizados em realidade. Na terça-feira (26), a estrela pop de 35 anos anunciou seu noivado com Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs, em uma publicação conjunta no Instagram. O casal posou em meio a um jardim florido, e a legenda escolhida por Swift foi direta e bem-humorada: “Seu professor de inglês e seu professor de educação física vão se casar ”. A trilha sonora da postagem não poderia ser outra: “So High School”, faixa do álbum The Tortured Poets Department, escrita para Kelce.

A relação dos dois começou em julho de 2023, quando Kelce foi a um show da Eras Tour e revelou ter tentado, sem sucesso, conhecer a cantora. Meses depois, em setembro, Swift surpreendeu ao aparecer em um jogo dos Chiefs, alimentando rumores que logo se confirmaram. Desde então, os dois se tornaram um dos casais mais comentados do mundo pop e do esporte, com momentos marcantes como a comemoração do Super Bowl LVIII, em Las Vegas, em fevereiro deste ano.

Se para o público o anúncio é uma novidade, os fãs mais atentos sabem que a ideia de casamento acompanha Swift desde o início da carreira. Canções como “Mary’s Song (Oh My My My)” (2006) e “Love Story” (2008) já desenhavam finais felizes com direito a altar e alianças. Outras, como “Paper Rings” (2019), transformaram a noção de matrimônio em metáforas divertidas, enquanto faixas mais melancólicas, como “Champagne Problems” (2020), mostraram o outro lado dos contos de fadas que não se concretizam.

Ao longo de quase duas décadas, Swift construiu uma narrativa onde o casamento era, ora sonho adolescente, ora metáfora, ora frustração. Agora, com Kelce, essa história parece ganhar contornos reais — algo que a própria cantora já deixou escapar em músicas recentes como “But Daddy, I Love Him” e “So High School”.

Taylor Swift quebra recorde mundial no Youtube

Após a estreia de Taylor Swift no podcast New Heights no dia 13 de agosto, o Guinness World Records revelou que ela quebrou um novo recorde mundial.

Na última terça-feira (26), a organização britânica afirmou que a participação de Taylor Swift gerou “o maior número de visualizações simultâneas para um podcast no YouTube” naquele dia, com um total de 1,3 milhão.

De acordo com o Guinness World Records, o episódio já havia recebido mais de 21 milhões de visualizações.

Vale lembrar que Taylo Swift, anunciou seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, com a ajuda do noivo Travis Kelce e do irmão dele, Jason Kelce, no podcast New Heights.

Segundo a People, a cantora de “Fortnight” também divulgou a lista de faixas, que revelou que Sabrina Carpenter participará da faixa-título. As outras músicas incluem “Elizabeth Taylor”, “Ruin the Friendship”, “Honey”, “Actually Romantic”, “CANCELLED!”, “Eldest Daughter”, “Father Figure”, “Opalite” e “The Fate of Ophelia”.

Vale destacar que antes da aparição de Taylor Swift no podcast New Heights, ela compartilhou uma contagem regressiva para seu site em 11 de agosto. Junto com a contagem regressiva, veio a confirmação de que ela seria a convidada especial do New Heights.

Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce e movimenta as redes sociais

Na última terça-feira (26), a cantora Taylor Swift parou a internet ao anunciar em seu perfil no Instagram o pedido de noivado feito por seu agora noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce. A revelação veio acompanhada de um ensaio fotográfico que mostrava o casal no local onde o pedido aconteceu, além de destacar detalhes como o anel de noivado entregue à artista. A publicação ultrapassou rapidamente a marca de 28 milhões de curtidas, consolidando-se como um dos momentos mais comentados da semana.

Em entrevista concedida à emissora ABC News 5 Cleveland, o pai de Travis, Ed Kelce, revelou que o pedido ocorreu há algumas semanas no estado do Missouri. Ele também descreveu de forma carinhosa como o filho organizou toda a situação para surpreender Taylor e torná-la ainda mais especial. Segundo Ed Kelce:

“Ele a levou para sair, eles estavam prestes a jantar, e ele disse: ‘vamos tomar uma taça de vinho’… eles saíram e foi nesse momento que ele a pediu, e foi lindo. Eles começaram a fazer chamadas de vídeo comigo, com a mãe deles e com a família dela para garantir que todos soubessem. Então, vê-los juntos é maravilhoso.”

Após a postagem, fãs começaram a criar teorias nas redes sociais, sugerindo que o pedido poderia ter acontecido logo após a gravação do episódio do podcast New Heights, apresentado por Travis e seu irmão Jason Kelce, onde Taylor Swift anunciou oficialmente seu décimo álbum de estúdio, intitulado The Life Of a Showgirl. O disco tem lançamento marcado para o dia 3 de outubro.

A repercussão do noivado tomou proporções gigantescas, sendo destaque em veículos de comunicação e dominando as redes sociais. Amigos, colegas e personalidades próximas ao casal também se manifestaram, deixando curtidas e mensagens de apoio nos stories. Entre os nomes estão artistas como Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Lorde, Addison Rae, Avril Lavigne e Gracie Abrams, além de outras figuras influentes da indústria musical e do entretenimento.