Cardi B desabafa sobre conflitos no rap feminino: “Estou cansada”

Cardi B voltou a chamar atenção ao falar abertamente sobre os desentendimentos que tem enfrentado dentro da indústria musical. A rapper de 32 anos, conhecida mundialmente por hits como WAP e I Like It, destacou que se sente constantemente alvo de críticas e ataques vindos, principalmente, de artistas mais jovens.

O tema veio à tona durante uma entrevista a Zane Lowe, no programa da Apple Music. Na ocasião, Cardi refletiu sobre a imagem que construiu ao longo dos anos e como sua presença desperta diferentes reações. “É tipo: será que o drama me persegue, ou será que eu sou o drama?”, questionou, destacando que, por mais que tenha conquistado respeito e espaço, parece estar sempre no centro de polêmicas.

A rapper enfatizou que muitas das críticas partem de novas artistas do cenário hip-hop, algo que, para ela, não faz sentido. “Se jovens rappers querem confrontar alguém, deveriam olhar para seus pares. Eu sou veterana, já conquistei meu espaço”, afirmou.

Sem citar nomes diretamente, Cardi fez referência às disputas que já teve nas redes sociais com rappers como JT, do duo City Girls, além de Akbar V e Bia. Em suas palavras, há uma insistência dessas artistas em tentar rivalizar com ela, como se fosse uma forma de provar força ou conquistar relevância. “Sinto que algumas estão no segundo ano da escola e querem bater de frente com a veterana. Elas deveriam se preocupar primeiro em se consolidar entre si antes de tentar me derrubar”, declarou.

Esse tipo de tensão não é novidade no universo do rap, onde a competitividade e as disputas públicas muitas vezes se tornam parte da narrativa. No entanto, Cardi B demonstrou cansaço em ser o alvo preferido desse tipo de rivalidade. “É como se algo em mim impedisse que elas se concentrassem nelas mesmas. Sempre precisam se voltar contra mim. Eu já estou cansada disso. Foda-se todo mundo”, completou.

Cardi B: Rivalidade com rappers mais jovens

Apesar do tom de desabafo, Cardi também refletiu sobre o peso de sua trajetória. A rapper afirmou acreditar que nasceu com uma espécie de “luz ungida”, algo que atrai pessoas, mas também desperta sentimentos negativos. “Às vezes, essa luz é ótima, mas também perturba a paz de algumas pessoas. É uma energia forte que, em certos momentos, incomoda. Sempre foi assim comigo”, explicou.

Esse tipo de percepção mostra que a artista enxerga seu papel na música de maneira mais profunda, compreendendo que o destaque que conquistou inevitavelmente traz consequências. De um lado, uma legião de fãs fiéis que a acompanha desde o início; do outro, críticas constantes que se intensificam com cada novo lançamento ou declaração.

Agora, às vésperas de lançar seu aguardado segundo álbum de estúdio, intitulado Am I The Drama?, previsto para 19 de setembro, Cardi B parece determinada a manter o foco em sua carreira. Ainda que os conflitos continuem surgindo, ela demonstra estar disposta a não deixar que os embates ofusquem sua trajetória. Afinal, como a própria rapper reforçou, sua luz pode incomodar, mas também é o que a torna única no cenário musical.