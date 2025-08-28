Taylor Swift: jovem condenado por planejar ataque em show na Áustria

Um episódio que marcou a “The Eras Tour” de Taylor Swift em 2024 voltou a ganhar repercussão internacional nesta semana. Um dos adolescentes envolvidos na tentativa de ataque terrorista durante os shows da cantora em Viena foi oficialmente condenado por um tribunal de Berlim. O jovem, hoje com 16 anos, recebeu pena de um ano e meio de prisão por sua participação nos planos que levaram ao cancelamento de três apresentações lotadas.

Identificado apenas como Mohammad A., o rapaz tinha apenas 14 anos quando começou a se envolver com grupos extremistas e a planejar o atentado. Durante o julgamento, ele confessou integralmente o crime, admitindo sua participação ativa na preparação do ataque. A sentença, aplicada segundo as regras da lei penal juvenil, ainda pode ser revista em instâncias superiores caso haja recurso.

No dia 7 de agosto de 2024, a equipe de Taylor Swift surpreendeu os fãs ao anunciar o cancelamento dos três shows que aconteceriam no Ernst-Happel-Stadion, nos dias 8, 9 e 10 do mesmo mês. Todos os ingressos já estavam esgotados, e a expectativa era de receber milhares de pessoas.

Inicialmente, a imprensa internacional chegou a noticiar que a segurança seria reforçada, mas pouco depois a Taylor Nation, perfil oficial da equipe da artista, confirmou em comunicado que os eventos seriam suspensos por motivos de segurança.

A decisão veio logo após a prisão de dois suspeitos. Durante a operação policial, foram encontradas substâncias químicas que poderiam ser utilizadas para fabricar explosivos. A investigação também revelou que um dos detidos, um jovem de 19 anos, havia jurado lealdade ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI), após processo de radicalização pela internet.

A gravidade da ameaça levou as autoridades austríacas a evacuar casas na região e adotar medidas emergenciais de segurança. O caso chamou a atenção pela pouca idade de um dos envolvidos, o que levantou debates sobre o alcance da radicalização em adolescentes.

Impacto para Taylor Swift e seus fãs

Para os milhares de fãs que planejavam assistir às apresentações, o cancelamento foi um choque. Muitos já haviam viajado até Viena para acompanhar a turnê, considerada uma das mais bem-sucedidas da história da música pop. A equipe da cantora garantiu reembolso integral dos ingressos e reforçou que a decisão foi tomada visando preservar a integridade do público e da própria artista.

Embora os shows não tenham acontecido, a postura de Taylor e de sua equipe foi amplamente elogiada pela forma rápida e responsável com que o caso foi conduzido. O episódio também evidenciou os desafios de garantir segurança em eventos de grande porte, especialmente quando se trata de artistas com projeção global.

Com a condenação de Mohammad A., o caso ganha um desfecho judicial, mas ainda deixa em aberto reflexões sobre a influência de grupos extremistas sobre jovens e os riscos associados à radicalização online. Para Taylor Swift, segue o compromisso com a segurança de sua turnê, enquanto os fãs aguardam que incidentes como este não voltem a se repetir.