Jottapê relata experiência sobrenatural e mudança após conversão

Conhecido por interpretar MC Doni na série Sintonia, da Netflix, o cantor e ator Jottapê surpreendeu o público ao revelar detalhes de sua conversão ao cristianismo e a decisão de abandonar a carreira no funk.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Em entrevista concedida ao podcast JesusCopy, o artista compartilhou que sua mudança de vida começou há cerca de dois anos, em um processo marcado por encontros inesperados, reflexões profundas e uma experiência espiritual que ele descreve como sobrenatural.

O ponto de virada começou quando Jottapê se mudou para Alphaville, na região metropolitana de São Paulo. Na época, ele frequentava uma barbearia local sem imaginar que aquele espaço se tornaria decisivo em sua jornada de fé. O dono do estabelecimento, que também é pastor, passou a confrontá-lo sobre sua vida. “Eu chegava lá sempre chapado, drogado, contando as loucuras do funk, e ele sempre me respondia com a Palavra. Ele dizia o que eu precisava ouvir, não o que eu queria ouvir”, relembrou o cantor.

Esses encontros despertaram em Jottapê um primeiro senso de temor e reflexão, mesmo sem que ele estivesse, de fato, disposto a mudar. Com o tempo, as conversas o fizeram enxergar que suas escolhas não estavam alinhadas com o caminho que gostaria de trilhar.

Paralelamente, sua esposa, Estefany Boro, também começou a se aproximar da fé. Grávida da filha do casal, ela pediu que o marido deixasse de usar drogas dentro de casa, ressaltando a importância de oferecer um ambiente saudável para a criança que estava prestes a nascer. Esse pedido reforçou ainda mais o desconforto que Jottapê já vinha sentindo em relação ao estilo de vida que levava.

Jottapê: Experiência espiritual e impacto familiar

O processo de mudança se intensificou quando o cantor participou de uma célula em sua própria casa. Na ocasião, viveu aquilo que descreveu como um momento sobrenatural. “Eu comecei a sentir algo diferente, eu não sabia que isso era a presença de Deus”, contou. Para ele, essa experiência foi decisiva para confirmar que estava diante de um novo propósito de vida.

Jottapê reconhece que não foi uma transformação imediata, mas um processo gradual, construído a partir da convivência com pessoas que transmitiam fé e mensagens que o confrontavam de forma positiva. “Eu não caminhava com Deus, mas tudo o que ouvia tinha peso, tinha um impacto real”, declarou.

Hoje, o artista afirma que encontrou um novo significado para sua trajetória. A carreira no funk, que o consagrou nacionalmente, deu lugar à música gospel e ao desejo de compartilhar sua fé com o público. Para ele, a experiência de conversão não se trata apenas de uma escolha pessoal, mas de um caminho que impactou sua família e abriu espaço para uma vida guiada por novos valores.