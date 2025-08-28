Christian Chávez fala sobre reunião do RBD e revela obstáculos

O cantor e ator Christian Chávez voltou a falar sobre a possibilidade de uma nova reunião do RBD, grupo que marcou gerações e se tornou um dos maiores fenômenos da música latina.

De acordo com o colunista Leonardo Torres, do portal Popline. Apesar de se mostrar aberto à ideia, o artista reconhece que as chances são pequenas, especialmente após os conflitos internos que surgiram nos bastidores da Soy Rebelde Tour, em 2023.

Em entrevista ao programa mexicano Sale El Sol, Christian destacou que prefere não descartar completamente a hipótese de reencontro. “Todo mundo acha complicado [que isso aconteça], assim como nós. Não sei. Nunca digo que não. Eu acredito que, quando as coisas têm que acontecer, acontecerão. Tomara. E, se não, eu me diverti como nunca”, declarou.

Desde o fim oficial do grupo, em 2008, os fãs nunca deixaram de sonhar com uma volta. Essa expectativa se intensificou em 2023, quando Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher von Uckermann se reuniram para a Soy Rebelde Tour, uma turnê histórica com 54 shows pela América do Norte e América do Sul.

O único que não participou foi Alfonso Herrera, que decidiu seguir apenas a carreira de ator e declarou não ter mais interesse em retomar a música. Ainda assim, a turnê marcou época, movimentando estádios e arenas com ingressos esgotados e reafirmando a força do RBD no cenário internacional.

Christian Chávez e divergências internas no RBD

O sucesso da turnê, entretanto, foi seguido por uma crise nos bastidores. Estavam previstos para 2024 novos shows, um documentário, um álbum inédito e até o registro audiovisual gravado em São Paulo. No entanto, todos os planos foram interrompidos após suspeitas de desvio de dinheiro envolvendo o ex-sócio Guillermo Rosas.

As divergências sobre como lidar com a situação acabaram dividindo o grupo. Atualmente, Christian Chávez, Maite Perroni e Christopher von Uckermann continuam na Justiça, enquanto Anahí e Dulce María preferiram se afastar da disputa e também dos colegas. Essa separação reforça as incertezas sobre o futuro do RBD.

Mesmo diante das dificuldades, Christian não perde a esperança. “Quando as coisas têm que acontecer, elas simplesmente acontecem”, disse o artista, deixando claro que não fecha totalmente a porta para um possível reencontro.

Para os milhões de fãs que acompanharam a trajetória desde a novela Rebelde, essa possibilidade, por menor que seja, é suficiente para manter a chama do RBD viva.