Forbes: Viúva e filhas de Silvio Santos estão entre as mulheres mais ricas do Brasil

Elas aparecem pela primeira vez na lista com R$ 6,4 bilhões - (crédito: | Rogério Pallatta/ SBT)

O ranking Bilionários Brasileiros 2025, da revista Forbes, revela que 60 mulheres possuem patrimônio bilionário no País, número superior às 48 listadas em 2024. Mesmo com esse crescimento, elas representam apenas 20% do total de nomes presentes na publicação. Juntas, essas mulheres acumulam R$ 343,7 bilhões.

Entre as principais novidades está a entrada de Íris Abravanel, viúva de Silvio Santos, e suas seis filhas. Elas aparecem pela primeira vez na lista com R$ 6,4 bilhões, valor herdado após a morte do apresentador, em agosto de 2024. O apresentador teve seis filhas: Cintia e Silvia, do primeiro casamento com Cidinha, e Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, do segundo casamento com Íris. Juntas, elas passaram a administrar a herança e os negócios ligados ao Grupo Silvio Santos.

As principais fortunas femininas do ranking de 2025:

. Vicky Sarfati Safra - R$ 120,5 bilhões (viúva de Joseph Safra, banqueiro falecido em 2020)

. Cristina Junqueira - R$ 8,7 bilhões (cofundadora do Nubank, uma das poucas self-made da lista)

. Lucia Maggi - R$ 6,6 bilhões (do grupo agrícola Amaggi, também considerada self-made)

. Íris Abravanel e filhas - R$ 6,4 bilhões (herdeiras de Silvio Santos, estreantes na lista)

. Priscila Barreto Moreira Silva - R$ 2,2 bilhões (acionista do grupo de saúde Hapvida)

. Mariana Botelho Ramalho Cardoso - R$ 2,1 bilhões (executiva e diretora estatutária do BTG Pactual)

Disputa judicial envolve parte da herança de Silvio Santos

O patrimônio deixado por Silvio Santos também está no centro de uma disputa judicial. Segundo o site TV Pop, as herdeiras entraram com uma ação contra a Justiça de São Paulo para contestar a cobrança de R$ 17,1 milhões em Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

O valor corresponde a uma parte dos bens deixados por Silvio, que tinha aproximadamente R$ 429,9 milhões em contas bancárias fora do Brasil - nos Estados Unidos e nas Bahamas. A defesa da família argumenta que, por se tratar de recursos no exterior, o tributo brasileiro não deveria ser aplicado.