Taylor Swift fica noiva e revela planos de ser mãe

O romance entre Taylor Swift e Travis Kelce ganhou um novo capítulo que promete movimentar tanto o mundo da música quanto o do esporte. O astro do Kansas City Chiefs pediu a cantora em casamento na última terça-feira (26), antecipando um plano que, segundo fontes próximas, foi motivado pelo desejo mútuo de ampliar a família.

“Ela sonha em ter filhos — e não apenas um —, e ele compartilha dessa vontade. Por isso, Travis não quis esperar o fim da temporada. Taylor está em uma fase em que não há tempo a perder”, relatou uma fonte ao Daily Mail.

O pedido aconteceu de forma íntima, no dia 10 de agosto, pouco antes de os dois seguirem para um jantar. A resposta da cantora foi imediata: um “sim” que logo foi compartilhado por meio de chamadas de vídeo com amigos e familiares. Poucos dias depois, o casal organizou um jantar de celebração, ocasião em que Taylor surpreendeu ao cozinhar para os sogros.

O pai do jogador, Ed Kelce, confirmou que tanto ele quanto Scott Swift, pai da artista, apoiaram a decisão do noivado imediato. “Ele a chamou para fora, antes do jantar, e fez o pedido. Foi emocionante. Ver os dois juntos é inspirador”, contou.

Desde que assumiram publicamente o relacionamento, em setembro de 2023, Taylor e Travis se tornaram protagonistas de uma das histórias de amor mais acompanhadas pelo público. Amigos próximos dizem que o atleta trouxe estabilidade e leveza para a vida da cantora, que se prepara para lançar seu 12º álbum, The Life of a Showgirl. Já Kelce segue conciliando carreira no futebol com novos projetos para televisão e cinema.

Noivado de Taylor Swift e Travis Kelce quebra recorde do Instagram

Na última terça-feira (26), a publicação de Taylor Swift e Travis Kelce no Instagram anunciando seu noivado gerou bastante engajamento.

De acordo com dados compartilhados com a Billboard, a Meta contabilizou que as fotos do jogador pedindo a estrela pop em casamento ultrapassaram 1 milhão de repostagens no Instagram. Vale destacar que o anúncio do casal atingiu esse recorde em apenas seis horas.

Vale lembrar que no momento da publicação, o Instagram informa que a marca de curtidas ultrapassou 30 milhões.

“Seu professor de inglês e seu professor de educação física vão se casar”, afirmou a legenda da postagem e os fãs agitaram as redes sociais com mensagens de choque e parabéns.

Segundo a Billboard, o noivado acontece depois de cerca de dois anos de namoro entre Taylor Swift e o atleta, que fez o pedido há duas semanas, de acordo com o pai de Travis, Ed.

Taylor Swift quebra recorde mundial após aparecer em podcast

Após a estreia de Taylor Swift no podcast New Heights no dia 13 de agosto, o Guinness World Records revelou que ela quebrou um novo recorde mundial.

Na última terça-feira (26), a organização britânica afirmou que a participação de Taylor Swift gerou “o maior número de visualizações simultâneas para um podcast no YouTube” naquele dia, com um total de 1,3 milhão.

De acordo com o Guinness World Records, o episódio já havia recebido mais de 21 milhões de visualizações.

Vale lembrar que Taylo Swift, anunciou seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, com a ajuda do noivo Travis Kelce e do irmão dele, Jason Kelce, no podcast New Heights.

Segundo a People, a cantora de “Fortnight” também divulgou a lista de faixas, que revelou que Sabrina Carpenter participará da faixa-título. As outras músicas incluem “Elizabeth Taylor”, “Ruin the Friendship”, “Honey”, “Actually Romantic”, “CANCELLED!”, “Eldest Daughter”, “Father Figure”, “Opalite” e “The Fate of Ophelia”.

Vale destacar que antes da aparição de Taylor Swift no podcast New Heights, ela compartilhou uma contagem regressiva para seu site em 11 de agosto. Junto com a contagem regressiva, veio a confirmação de que ela seria a convidada especial do New Heights.