Junior Lima abre o jogo sobre crises financeiras

O cantor Junior Lima surpreendeu o público ao revelar detalhes inéditos sobre sua vida financeira durante participação no programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck na segunda-feira (25). Conhecido por seu sucesso ao lado da irmã Sandy, Junior falou de forma franca sobre os desafios que enfrentou desde a infância até a adolescência.

Durante a conversa descontraída, o artista explicou que, quando criança, não se preocupava com dinheiro. “Eu só pensava em cantar, em fazer o show, em cumprir os compromissos”, disse. Segundo Junior, a gestão financeira da dupla ficava a cargo dos pais, Xororó e Noely, que investiam parte dos ganhos na fazenda da família, incluindo criação de gado, e mantinham o restante bem guardado.

No entanto, nem tudo foi fácil. Junior revelou que, durante a adolescência, passou por momentos de aperto financeiro, quando precisou aprender na prática a lidar com o próprio dinheiro. “Tive momentos mais apertados e outros menos, de conseguir administrar, entender como funcionavam as coisas…”, contou.

O cantor também comentou sobre episódios difíceis vividos junto com Sandy, sem entrar em detalhes, mas destacando que enfrentaram crises sérias e até traições ao longo do caminho. “Não foi tudo lisinho como as pessoas imaginam. Quando fui ver, estava meio ferrado e precisei reconstruir tudo de novo”, admitiu.

Junior Lima enfrentou boatos e fez 20 anos de terapia

Durante uma conversa franca no programa Saia Justa, da GNT, o músico Junior Lima trouxe à tona um tema delicado que marcou sua trajetória pessoal e profissional: a pressão causada por boatos insistentes sobre sua sexualidade ao longo da adolescência.

Ao lado de Eliana, Juliette, Erika Januza e Bela Gil, Junior revelou que precisou de 20 anos de terapia para lidar com os impactos emocionais provocados por comentários maldosos e machistas que surgiram durante os anos 1990 e 2000.

A fala do cantor revela muito mais do que um relato pessoal: ela escancara como o ambiente artístico pode se tornar um espaço hostil para figuras públicas que demonstram sensibilidade e empatia, especialmente em uma época em que os estereótipos de masculinidade eram ainda mais rígidos.

Para Junior, crescer rodeado por mulheres, expressar-se através da dança e da música e demonstrar cuidado com o próximo, foi suficiente para que muitos colocassem sua sexualidade em xeque sempre de maneira pejorativa.

“Minha criação foi muito artística e cercada de mulheres. Sempre estive com minha mãe e minha irmã, dançando, compondo… E isso era visto como ‘estranho’ para um homem naquela época. Era como se minha sensibilidade fosse um problema”, refletiu o artista, deixando claro que o julgamento público, além de injusto, carregava uma carga agressiva difícil de suportar.

Junior Lima e 20 anos de terapia

Apesar de nunca se incomodar com a ideia de ser confundido com alguém gay, o que o afetou profundamente foi a forma como esses comentários surgiam — recheados de deboche e preconceito.

“Era tudo baseado em fofoca e sempre com tom negativo. Isso me gerou uma insegurança absurda”, declarou.

Para enfrentar os traumas deixados por esse período, Junior buscou apoio psicológico e permaneceu em análise por duas décadas. O processo terapêutico foi essencial para que ele conseguisse manter sua essência sem ceder às pressões externas.

“Tive que ser corajoso para continuar sendo eu mesmo, para não abandonar minha empatia e meu jeito sensível de ser”, disse, emocionado.

Ainda hoje, Junior reconhece que sofre reflexos daquela fase turbulenta. Segundo ele, há pessoas no meio artístico que ainda o tratam com preconceito, algo que mostra como as marcas deixadas pela intolerância continuam presentes, mesmo com o avanço das discussões sobre diversidade e saúde mental.

Ao compartilhar sua experiência publicamente, Junior Lima levanta uma pauta urgente: o impacto dos estigmas sobre homens sensíveis e como o preconceito pode silenciar e adoecer. Sua história não é só sobre superação, mas também sobre a importância da terapia, da autenticidade e da coragem de ser quem se é, mesmo sob os olhares duros da sociedade.

A repercussão de seu relato reforça que, mais do que fama, o que realmente importa é manter a saúde emocional em dia e isso, muitas vezes, exige enfrentar batalhas invisíveis.