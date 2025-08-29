Travis Scott | After party em São Paulo promete agitar fãs após The Town

O rapper norte-americano Travis Scott, um dos nomes mais aguardados do The Town 2025, não vai se limitar ao palco do Autódromo de Interlagos. Após sua apresentação marcada para 6 de setembro, o artista seguirá direto para uma festa exclusiva em São Paulo.

A famosa casa noturna Audio, localizada na Barra Funda, será palco de um after party aberto ao público, com ingressos já disponíveis para compra.

O anúncio oficial encerrou dias de especulações e confirmou o que muitos fãs esperavam: uma oportunidade de ver Travis Scott em um ambiente mais intimista, logo após sua performance em um dos maiores festivais do país. A procura pelos ingressos promete ser intensa, já que a casa tem capacidade para pouco mais de 3 mil pessoas em pé, número bastante reduzido em comparação às multidões que o rapper costuma atrair.

Conhecido não apenas por sua música, mas também por sua forte ligação com a cultura de festas e baladas, Travis Scott transforma suas apresentações em verdadeiras experiências. A vinda a São Paulo reforça essa identidade. Recentemente, o rapper já havia marcado presença no Brasil para participar da festa de aniversário do jogador Vini Jr., no Rio de Janeiro, em julho.

O after em São Paulo acontece em meio à “Circus Maximus Tour”, iniciada em 2023, que já percorreu diversos países. A turnê foi criada para divulgar o álbum “Utopia”, mas o artista seguiu lançando novos trabalhos, incluindo o disco “JackBoys 2”, que estreou direto no topo da Billboard 200, desbancando o projeto “SWAG”, de Justin Bieber. Além disso, Scott também alcançou liderança na parada norte-americana com o single “4×4”.

Esse histórico mostra que o cantor vive uma de suas fases mais criativas e comerciais, consolidando-se como um dos maiores nomes do hip hop contemporâneo. A festa em São Paulo, portanto, não é apenas um complemento ao festival, mas uma extensão de sua marca artística.

Travis Scott: Regras de acesso e orientações para o público

Assim como em grandes eventos, tanto o The Town quanto a festa pós-show seguem protocolos rígidos de segurança. No festival, por exemplo, é proibida a entrada com itens como garrafas de vidro, latas, armas brancas, drones, bastões de selfie e até guarda-chuvas. Já objetos de uso pessoal, como bonés, óculos escuros, protetor solar (não aerossol) e capas de chuva, estão liberados.

Embora os detalhes sobre os itens permitidos e proibidos no after party na Audio ainda não tenham sido totalmente divulgados, a expectativa é de que as normas sigam um padrão semelhante, garantindo a segurança dos fãs e do próprio artista.

Para os admiradores de Travis Scott, a oportunidade de curtir uma noite dupla ao lado do rapper é única. Primeiro no palco monumental do The Town e, em seguida, em um espaço fechado, o público terá a chance de vivenciar duas experiências distintas, mas igualmente intensas.

O after party de Travis Scott em São Paulo promete ser um dos eventos mais disputados do ano, reafirmando a força do rapper não apenas como músico, mas como um verdadeiro ícone da cultura pop global.