Sabrina Carpenter diz que novo álbum desafia os ouvintes conservadores

Sabrina Carpenter está pronta para mais uma virada em sua carreira. Aos 26 anos, a cantora norte-americana falou sobre o lançamento de seu novo álbum, Man’s Best Friend, destacando que o projeto não foi feito para agradar a todos especialmente aos ouvintes mais conservadores.

Em entrevista recente ao programa CBS Mornings, a artista descreveu o disco como uma obra pensada para divertir, provocar e, acima de tudo, criar conexão com seus fãs.

“Não é para quem gosta de pérolas”, disse Sabrina à apresentadora Gayle King. A frase, aparentemente simples, resume o espírito de um trabalho que promete se distanciar de expectativas tradicionais e mergulhar em letras ousadas, recheadas de insinuações e metáforas bem-humoradas.

A cantora, que consolidou sua imagem coquete com o álbum Short n’ Sweet em 2024, reconhece que algumas composições podem parecer “demais” para determinados ouvintes. Mas, em vez de recuar diante das críticas, ela prefere enxergar essa ousadia como um espaço de liberdade artística.

Segundo Sabrina, muitas pessoas podem estranhar as letras à primeira vista e até se sentir desconfortáveis em cantar algumas passagens em público. Ainda assim, a artista acredita que o verdadeiro poder de suas canções está justamente no consumo íntimo, quando cada ouvinte pode rir, refletir e se identificar sem filtros.

“Às vezes, alguém escuta sozinho e pensa: ‘Ok, eu não diria isso em voz alta, mas entendo o sentimento’. É nesse momento que a música encontra seu propósito”, explicou.

O novo álbum não é apenas uma provocação aos chamados “caçadores de pérolas” — expressão usada para descrever aqueles que reagem com choque a qualquer sinal de ousadia. Ele também se apresenta como um retrato da relação de Sabrina com seu público. A cantora descreve seus shows como momentos de libertação, especialmente quando vê jovens fãs na primeira fila gritando cada verso sem medo de julgamento.

Sabrina Carpenter: Novo projeto equilibra ousadia, humor e intimidade com fãs

“É quando todas podem soltar um suspiro coletivo de alívio e dizer: ‘Isso é divertido, e é só isso que importa’”, reforçou.

Além da irreverência, Man’s Best Friend parece explorar a dualidade entre a persona pública e as experiências privadas da cantora. Se em Short n’ Sweet ela flertava com ironia e doçura, agora Sabrina se mostra ainda mais confiante em levar sua estética pop a territórios menos óbvios. O projeto reflete um momento de maturidade artística, mas sem abandonar o humor leve e a energia juvenil que marcaram sua trajetória.

A expectativa é que o novo álbum fortaleça ainda mais a posição de Sabrina Carpenter como uma das vozes mais instigantes da música pop atual. Ao assumir riscos criativos e desafiar convenções, a cantora não apenas conversa com sua base fiel de fãs, mas também abre espaço para novos públicos descobrirem sua autenticidade.

Com Man’s Best Friend, Sabrina reforça que a música não precisa ser filtrada para se encaixar em padrões de comportamento. Ela pode — e deve — ser divertida, descontraída e até um pouco provocadora. Afinal, como a própria artista destaca, nem todo mundo precisa gostar de pérolas.