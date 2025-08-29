Ariana Grande confirma turnê “Eternal Sunshine” após 5 anos fora

Após anos de especulações e expectativa entre os fãs, Ariana Grande anunciou oficialmente seu retorno aos palcos. A cantora norte-americana revelou nesta quinta-feira (28), por meio de suas redes sociais, que embarcará em uma nova turnê baseada em seu álbum mais recente, Eternal Sunshine, lançado em 2024.

O anúncio confirma os rumores que circulavam há semanas e marca um momento importante em sua carreira, já que a artista não realizava uma série de shows desde 2019.

Batizada de The Eternal Sunshine Tour, a nova turnê contará com cerca de 30 apresentações entre os Estados Unidos e o Reino Unido. A agenda começa em junho de 2025 e se estende até agosto do mesmo ano, movimentando arenas em cidades estratégicas como Nova York, Los Angeles e Londres.

Essa será a primeira vez que o público poderá vivenciar ao vivo as faixas do projeto que conquistou crítica e fãs, consolidando Ariana mais uma vez como um dos grandes nomes do pop mundial.

O último grande compromisso da cantora com os palcos foi a Sweetener World Tour, que rodou o mundo em 2019. Na época, o espetáculo unia as fases dos álbuns Sweetener (2018) e Thank U, Next (2019), consagrando uma fase extremamente criativa e bem-sucedida de sua trajetória.

Depois disso, Ariana lançou Positions (2020) e, mais recentemente, Eternal Sunshine. Apesar de continuar ativa na música, a artista direcionou sua energia para a atuação.

Ela assumiu um dos papéis principais em Wicked, adaptação musical que estreia em breve nos cinemas, além de outras participações em produções de destaque em Hollywood. Essa transição reforçou sua versatilidade, mas também aumentou a curiosidade do público sobre quando voltaria a se dedicar de forma integral aos palcos.

Ariana Grande: O peso da superação

O retorno não é apenas artístico, mas também simbólico. Ariana Grande carrega lembranças dolorosas relacionadas a shows ao vivo. Em 2017, um atentado a bomba ocorreu na saída de sua apresentação em Manchester, resultando em 22 mortes e dezenas de feridos. Desde então, a cantora lida com traumas e memórias difíceis que impactaram sua relação com grandes turnês.

Apesar disso, Ariana nunca se afastou completamente da música. O álbum Eternal Sunshine foi bem recebido, equilibrando vulnerabilidade e força em suas composições. A escolha de transformar esse projeto em turnê sinaliza que a artista se sente pronta para revisitar os palcos de maneira mais confiante, ao mesmo tempo em que oferece aos fãs um espetáculo que vai além da música: uma narrativa de resistência e renovação.

A confirmação da The Eternal Sunshine Tour já movimenta fãs nas redes sociais e plataformas digitais. O anúncio, que foi feito no Instagram, acumulou milhões de interações em poucas horas. Para a indústria do entretenimento, a volta de Ariana representa não só a retomada de uma das vozes mais poderosas do pop, mas também um evento cultural que promete marcar o calendário de 2025.

Combinando o sucesso do álbum, sua experiência como atriz e uma jornada pessoal de superação, Ariana Grande se prepara para um novo capítulo em sua carreira. O público, por sua vez, aguarda ansioso pelo reencontro com a estrela, que promete transformar a turnê em um marco para sua história e para a música pop internacional.