Taylor Swift: música da cantora dispara no Spotify após noivado

O anúncio do noivado de Taylor Swift com o jogador de futebol americano Travis Kelce nesta terça-feira (26) provocou uma verdadeira explosão nas plataformas de streaming. A faixa “So High School”, usada no post do casal no Instagram para revelar a novidade, registrou um aumento de 400% nas reproduções no Spotify, segundo informações confirmadas à Forbes pela própria plataforma.

A canção, que integra o mais recente álbum de Swift, The Tortured Poets Department, voltou a aparecer entre as 100 músicas mais ouvidas, ocupando atualmente a 68ª posição. Além disso, a artista retornou ao topo da lista diária de artistas mais escutados do Spotify, impulsionada também por outros hits como “Fortnight”, “Lover” e “Style”.

No Instagram, Taylor e Travis compartilharam fotos do pedido de casamento e do anel, acompanhadas da música que celebra o relacionamento dos dois. O romance, que já dura dois anos, tem sido relembrado pela cantora em entrevistas recentes. Em participação no podcast New Heights, apresentado pelo noivo e pelo cunhado Jason Kelce, Swift contou detalhes de como tudo começou.

Flavor Flav celebra noivado de Taylor Swift e Travis Kelce

Na última quarta-feira (27), o rapper Flavor Flav gravou um vídeo divulgado pelo tabloide TMZ. No registro, o artista aparece parabenizando a cantora Taylor Swift e o jogador de futebol Travis Kelce pelo noivado. Conhecido por seu entusiasmo contagiante, Flavor Flav se mostrou um grande fã de Taylor, tendo comparecido anteriormente a shows da The Eras Tour e registrado fotos ao lado da artista em premiações e eventos públicos.

Com grande empolgação e seu estilo característico, Flavor Flav iniciou sua mensagem se apresentando de forma divertida e destacando seu entusiasmo pelo noivado da artista e pelo fato de Travis Kelce ter se comprometido com ela. Ele expressou que sempre acreditou que isso aconteceria e revelou a felicidade por ver Taylor Swift agora noiva.

“Flavor Flav aqui no prédio, também conhecido como King Swiftie. Quero dar os parabéns à minha garota, Taylor Swift, pelo noivado com meu amigo Travis Kelce. Ei, olha só: eu sabia que isso ia acontecer. Mal podia esperar que o dia chegasse, sabe o que eu quero dizer? Agora minha garota Taylor está noiva do meu amigo. Estou empolgado!”

Em seguida, mostrando seu jeito espontâneo e carinhoso, Flavor Flav se ofereceu para participar de um momento ainda mais especial: o casamento do casal. Ele deixou claro que adoraria conduzir a cerimônia e reforçou seus desejos de felicidades, desejando um casamento longo e próspero, além de enviar bênçãos e parabenizações aos dois.

“Mal posso esperar pelo casamento. E mais: quando vocês se casarem, deixem seu amigo Flavor Flav ser o celebrante. Eu adoraria conduzir o casamento, sabe o que eu quero dizer? Mas, acima de tudo, parabéns, Taylor e Travis. Que Deus os abençoe com o casamento mais longo e próspero de todos, entenderam? Estou feliz por vocês dois. King Swiftie na área, enviando todas as minhas bênçãos. Taylor Swift, você recebeu o presente.”

Flavor Flav é amplamente reconhecido por sua carreira multifacetada como rapper, ator e comediante. Nascido William Jonathan Drayton Jr., no bairro do Queens, em Nova York, o artista conquistou notoriedade e reconhecimento popular ao participar de um reality show na televisão norte-americana. Desde então, construiu uma trajetória marcada por carisma singular e presença marcante no cenário do entretenimento, tornando-se uma figura conhecida tanto pela música quanto pelo humor e pela personalidade vibrante.